تصاویر خودرویی که کاملا خودکار است/ هدایت خودرو با گوشی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، این خودروی سه سرنشینه برقی با نام Pivo 3 EV می‌تواند با یک تماس تلفنی از گوشی هوشمند راننده به سوی او حرکت کند. این خودرو همچنین از تکنولوژی به نام AVP برخوردار است که به راننده امکان می‌دهد بدون نیاز به جستجو نقطه‌ای مناسب را برای پارک کردن یافته و سپس خودرو به صورت خودکار در آن نقطه پارک خواهد کرد.

طرح نمایشی این خودرو برای اولین بار در نمایشگاهی در دفتر مرکزی نیسان در یوکوهامای توکیو رونمایی شده است. به گفته نیسان این خودرو برای رانندگی در محیطهای شهری بسیار مناسب بوده و بدنه کوچک و سه متری آن می‌تواند به راحتی در فضاهای مختلف به ویژه در دوربرگردان‌ها حرکت کند.

بر اساس گزارش گیزمگ، قرار است این خودرو برای تولید انبوه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید برای مصرف عمومی به تولید انبوه برسد، با این همه به نظر نمی‌آید این خودرو را بتوان تا سال 2016 یا 2017 در خیابان‌های کشوری به جز ژاپن مشاهده کرد:

طرح نمایشی از خودروی جدید نیسان

این خودرو کاملا خودکار بوده و با کمک تلفن هوشمند قابل کنترل است

راننده با این خودروی سه سرنشینه نیازی به جستجو برای یافتن مکان مناسب پارک کردن نخواهد داشت