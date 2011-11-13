دو مرکز پژوهش و مطالعات فناوری دولت ادغام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اداری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با ادغام موسسه پژوهش و مطالعات فناوری با مرکز همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری موافقت کرد.

شورای عالی اداری با هدف تقویت فعالیت های پژوهشی نهاد ریاست جمهوری در زمینه فناوری با این ادغام موافقت کرد که براساس آن موسسه پژوهش و مطالعات فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تمام امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در مرکز همکاری های فناوری نهاد ریاست جمهوری ادغام می شود.

در این راستا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، برای تخصیص ردیف بودجه مستقل برای موسسه مذکور در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور اقدام خواهد کرد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارائه می کند.