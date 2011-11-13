کوچولوهای بسکتبالیست آذربایجان شرقی به جمع 8 تیم برتر کشور صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات بسکتبال نونهالان و نوجوانان قهرمانی کشور دیروز با انجام دیدارهایی در مناطق مختلف به پایان رسید و طی آن تیم آذربایجان شرقی در هر دو رده سنی توانست به جمع هشت تیم برتر مرحله سوم راه یابد.

در رده سنی نونهالان که با شرکت تیم های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی به میزبانی شهر سنندج برگزار شد، تیم آذربایجان شرقی توانست به همراه تیم کرمانشاه راهی مرحله سوم این رقابتها شود.

کوچولوهای بسکتبالیست آذربایجان شرقی با مربیگری یونس نمونه خواه و حمید مستاجر و به سرپرستی یعقوب احمدزاده در این مسابقات دو روزه حاضر بودند.

همچنین تیم نوجوانان آذربایجان شرقی توانست در مرحله دوم رقابتهای منطقه هفت کشور، با کسب امتیازات لازم جواز حضور در مرحله سوم را به دست آورد.

در این رقابتها که در ارومیه برگزار شد، نوجوانان آذربایجان شرقی به همراه تیم آذربایجان غربی توانستند به جمع هشت تیم برتر کشور صعود کنند.

هدایت تیم نوجوانان آذربایجان شرقی در این پیکارها به عهده حمید بشیریان و سرپرست تیم اعزامی نیز یعقوب احمدزاده بود.

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز تیم بسکتبال جوانان آذربایجان شرقی جواز حضور در مرحله سوم رقابتهای قهرمانی کشور را به دست آورده بود.