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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

البرز در نیم فصل مسابقات لیگ تکواندو پومسه بانوان کشور به صدر جدول تکیه زد

البرز در نیم فصل مسابقات لیگ تکواندو پومسه بانوان کشور به صدر جدول تکیه زد

کرج - خبرگزاری مهر: تیم تکواندو پومسه بانوان استان البرز در پایان نیم فصل لیگ پومسه بانوان کشور به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم و هشتم دور رفت این مسابقات با حضور 15 تیم و بیش از 100 تکواندو کار در بخش انفرادی به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد که تکواندو کاران البرز در رده ی سنی 14 تا18 سال نگین گیل سمائی مقام اول  را کسب کرد.
 
همچنین در رده ی سنی 19 تا 20 سال نسترن ملکی مقام اول و نیلوفر آسیاچی مقام دوم، در رده ی سنی 41 تا 50 زهرا افتخاری مقام اول و معصومه میر بزرگی مقام سوم را بدست آورند.
 
همچنین در بخش تیمی زیر 35 سال البرز (1) مقام اول و البرز (2) مقام سوم مسابقات را به خود اختصاص دادند.
 
شایان ذکر است شبنم حق دهقان و صدیقه پور کسمایی از استان البرز به عنوان داور در  این دوره از مسابقات حضور داشتند.
کد مطلب 1459018

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