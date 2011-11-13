البرز در نیم فصل مسابقات لیگ تکواندو پومسه بانوان کشور به صدر جدول تکیه زد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم و هشتم دور رفت این مسابقات با حضور 15 تیم و بیش از 100 تکواندو کار در بخش انفرادی به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد که تکواندو کاران البرز در رده ی سنی 14 تا18 سال نگین گیل سمائی مقام اول را کسب کرد.

همچنین در رده ی سنی 19 تا 20 سال نسترن ملکی مقام اول و نیلوفر آسیاچی مقام دوم، در رده ی سنی 41 تا 50 زهرا افتخاری مقام اول و معصومه میر بزرگی مقام سوم را بدست آورند.

همچنین در بخش تیمی زیر 35 سال البرز (1) مقام اول و البرز (2) مقام سوم مسابقات را به خود اختصاص دادند.

شایان ذکر است شبنم حق دهقان و صدیقه پور کسمایی از استان البرز به عنوان داور در این دوره از مسابقات حضور داشتند.