مشارکت حوزه هنری در فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه"

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم پس از اثر تحسین شده "طلا و مس" آخرین ساخته همایون اسعدیان به تهیه کنندگی منوچهر محمدی است و حوزه هنری در حالی به جمع مشارکت کنندگان این فیلم پیوست که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز از دیگر سرمایه‌گذاران آن به حساب می‌آید.

"بوسیدن روی ماه" روایت داستان احترام السادات و فروغ خانم است که در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.

پیش از این نیز منوچهر محمدی به عنوان تهیه کننده اثر، پخش داخل کشور و پخش در سایر کشورهای جهان برای فیلم "بوسیدن روی ماه" را به سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری واگذار کرده بود.

فیلم سینمایی تحسین شده "طلا و مس" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه کنندگی منوچهر محمدی، چندی پیش جایزه بزرگ چهاردهمین جشنواره فیلم دین امروز را که در شهر ترنتو ایتالیا برگزار شد دریافت کرد.