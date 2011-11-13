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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

مشارکت حوزه هنری در فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه"

مشارکت حوزه هنری در فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه"

حوزه هنری براساس توافقنامه‌ای با تولیدکنندگان فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" به جمع شرکای تولید این فیلم سینمایی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم پس از اثر تحسین شده "طلا و مس" آخرین ساخته همایون اسعدیان به تهیه کنندگی منوچهر محمدی است و حوزه هنری در حالی به جمع مشارکت کنندگان این فیلم پیوست که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز از دیگر سرمایه‌گذاران آن به حساب می‌آید.

"بوسیدن روی ماه" روایت داستان احترام السادات و فروغ خانم است که در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.

پیش از این نیز منوچهر محمدی به عنوان تهیه کننده اثر، پخش داخل کشور و پخش در سایر کشورهای جهان برای فیلم "بوسیدن روی ماه" را به سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری واگذار کرده بود.

فیلم سینمایی تحسین شده "طلا و مس" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه کنندگی منوچهر محمدی، چندی پیش جایزه بزرگ چهاردهمین جشنواره فیلم دین امروز را که در شهر ترنتو ایتالیا برگزار شد دریافت کرد. 

کد مطلب 1459019

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