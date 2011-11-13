وعده وزیر نیرو برای حل مشکل شبکه فاضلاب آبادان ظرف یک ماه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه وزیر نیرو برای پاسخگویی به سئوال منطقه‌ای سیدحسین بهدشتی نماینده مردم آبادان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

سئوال نماینده آبادان از وزیر نیرو علت عدم رسیدگی دقیق به جان باختن شش نفر از مردم و پرسنل آبفا در شبکه آب و فاضلاب آبادان طی 14 ماه گذشته بود.

مجید نامجو وزیر نیرو با بیان این که مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب را به تصویب رسانده است گفت: پیش از دولت نهم تنها 23.7 از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار داشتند که امروز این رقم به 36 درصد رسیده است.

وی افزود: هم اکنون تعداد 264 شهر در کل کشور دارای شبکه فاضلاب می‌باشد و طرح‌های توسعه شبکه فاضلاب در 253 شهر دیگر نیز در حال اجراست.

نامجو در خصوص توسعه شبه فاضلاب در استان خوزستان گفت: 33 درصد جمعیت استان خوزستان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد و تا پایان دولت دهم 53 درصد این جمعیت نیز تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار خواهند گرفت.

وزیر نیرو افزود: 55 درصد جمعیت شهر آبادان و 57 درصد جمعیت شهر خرمشهر نیز تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد.

وی با اشاره به مناقصه‌های بین‌المللی برای توسعه شبکه فاضلاب در این شهرها گفت: شرکت آبفا برای توسعه شبکه‌های فاضلاب در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر مناقصه بین‌المللی با فاینانس خارجی برگزار کردند که گام مهمی در توسعه شبکه فاضلاب در این شهرها است.

اصلاح شبکه فاضلاب استان خوزستان با بودجه اندک وزارت نیرو بیش از 40 سال به طول خواهد انجامید

در ادامه سید حسین بهدشتی به عنوان طراح سئوال با گلایه از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خاطر طرح این سئوال با 13 ماه تاخیر گفت: حدود 140 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه فاضلاب استان خوزستان نیاز است، با اعتبارات 3 تا 4 میلیاردی که سالانه به این استان اختصاص می‌یابد مردم باید 40 سال برای اصلاح این شبکه انتظار بکشند.

نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی سوء مدیریت، عدم وجود نیروهای متخصص و بی انگیزگی نیروهای موجود را عامل افزایش مشکلات این شهر دانست و گفت: در عرض 14 ماه گذشته 7 نفر به علت گازگرفتگی و سقوط در شبکه‌های فاضلاب کشته شدند اما شرکت آبفا به عنوان مقصر اصلی این حوادث در این رابطه پاسخگو نبوده است.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان خوزستان نیز این مشکلات به اطلاع وی رسید، گفت: تا کنون اقدام علمی در راستای رفع مشکلات شبکه فاضلاب شهر آبادان صورت نگرفته است.

بهدشتی تاکید کرد: خواسته ما رسیدگی دقیق به پرونده کشته شدگان، برخورد با مقصران و اجرای پروژه‌ها به منظور پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.

وزارت نیرو منتظر اختصاص منابع مالی شرکت نفت برای توسعه شبکه‌های فاضلاب آبادان است

در ادامه مجید نامجو وزیر نیرو با بیان اینکه با آقای بهدشتی همدردی می‌کنم، گفت: مراجع قضائی پرونده این حوادث را بررسی کردند و در همه حوادث حکم برائت برای شرکت‌های وزارت نیرو صادر کردند.

وی افزود: یک بخش از مسئولیت این اتفاقات بر عهده وزارت نیرو است که در حال پیگیری است اما یک بخش نیز بر عهده وزارت نفت است که در جلسه بنده با سردار رستمی مقرر شد حل شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه در آخرین جلسه بنده با آقای بهدشتی مقرر شد اقداماتی صورت گیرد، گفت: قرار بود هزار و 700 واحد در منطقه ولیعصر(عج) و 4 هزار واحد در منطقه کارگر شهرستان آبادان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گیرد که وزارت نیرو به این وعده خود عمل کرد.

وی افزود: طبق قرار ما با آقای بهدشتی شرکت نفت باید منابع مالی لازم را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بقیه مناطق این شهر نیز جهت اصلاح و بازسازی فاضلاب تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گیرد، اما هنوز این اعتبارات از وزارت نفت اختصاص نیافته و وزارت نیرو به دنبال جلب این اعتبارات است.

نامجو اظهار داشت: وزارت نیرو از تک تک خانواده‌هایی که بر اثر این حوادث دچار ضایعه‌ای شده بودند دلجویی کرد اما باید ایمنی لازم نیز از مردم در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: دیروز با وزیر نفت صحبت کردم ایشان پذیرفتند که در جلسه‌‌ای ظرف 10 روز آینده مشکلات حقوقی اختصاص منابع مالی به وزارت نیرو را حل کنند.

در ادامه سیدحسین بهدشتی گفت: رای دادگاه مبنی بر برائت وزارت نیرو به دلیل عدم تقصیر این وزارتخانه نبود بلکه خانواده‌های داغدار آنقدر ضعیفند که یا سریع راضی می‌شوند و یا راضی‌شان می‌کنند.

وی در پایان با تاکید مجدد بر خواسته‌های خود گفت: احقاق حقوق جانباختگان، برخورد با مقصران، پیشگیری از تکرار چنین حوادثی خواسته اصلی ما از وزیر نیرو است که در صورتی که ایشان اعلام نمایند که ظرف 5 روز این اقدامات را انجام می‌دهند از رای گیری در صحن علنی مجلس منصرف می‌شوم.

وزیر نیرو هم قول داد ظرف یک ماه آینده حل این مسئله و مشکلات را پیگیری کند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت نیز گفت: آقای وزیر توضیحاتی دادند و کارهایی در حال انجام است، مشکل وزارت نیرو بی‌پولی است.