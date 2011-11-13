روند مطلوب سرشماری در شهریار

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند هفته گذشته سرشماری از خانوارها همزمان در سراسر کشور و شهرستان شهریار آغاز شده است.

این مسئول یادآور شد: در این زمینه ستاد سرشماری نفوس و مسکن در محل فرمانداری شهرستان شهریار ایجاد شد و آغاز به کار کرد که در مجموع حدود هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم خدمات مربوطه را ارائه می دهند.

وی ادامه داد: طبق ارزیابی های به عمل آمده مشخص شد که در روزهای پایانی سرشماری نفوس و مسکن،‌ بیش از 90 درصد پیشرفت وجود داشته است.

جوهری اعلام کرد: بارش باران و برف طی روزهای اخیر در شهرستان هیچ اختلالی در امور آمارگیران و مراجعه آنها به درب منازل وارد نکرد.