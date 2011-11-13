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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

جوهری خبر داد:

روند مطلوب سرشماری در شهریار

روند مطلوب سرشماری در شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار از روند مطلوب سرشماری در این شهرستان خبر داد و گفت: در این زمینه همکاری شهروندان با آمارگیران ویژه بود.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند هفته گذشته سرشماری از خانوارها همزمان در سراسر کشور و شهرستان شهریار آغاز شده است.

این مسئول یادآور شد: در این زمینه ستاد سرشماری نفوس و مسکن در محل فرمانداری شهرستان شهریار ایجاد شد و آغاز به کار کرد که در مجموع حدود هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم خدمات مربوطه را ارائه می دهند.

وی ادامه داد: طبق ارزیابی های به عمل آمده مشخص شد که در روزهای پایانی سرشماری نفوس و مسکن،‌ بیش از 90 درصد پیشرفت وجود داشته است.

جوهری اعلام کرد: بارش باران و برف طی روزهای اخیر در شهرستان هیچ اختلالی در امور آمارگیران و مراجعه آنها به درب منازل وارد نکرد.

کد مطلب 1459021

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