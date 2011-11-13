به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا گرامی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با تولیت حرم امیر المومنین(ع) قرار بر این شد که با استفاده از 14 هزار 600 شاخه گل به یاد شهدای استان فارس این حرم مطهر گل آرایی شود.

وی ادامه داد: این گروه روز گذشته از شیراز عازم عتبات عالیات شدند تا مراسم گل آرایی را در روز عید غدیر خم انجام دهند.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه اله شیراز افزود: به مناسبت هفته بسیج یک هزار و 450 برنامه در شیراز برگزار خواهد شد و همچنین همزمانی این هفته با هفته امر به معروف و نهی از منکر باعث شد که برنامه هایی نیز در این خصوص اجرایی شود.

سرهنگ گرامی با اشاره به تعدادی از برنامه های این هفته، یادآور شد: نوآوری و تنوع از مهمترین اولویتهای برنامه های هفته بسیج در سال جاری است که در این خصوص برگزاری مانور سراسری بسیجیان شیراز، همایش باشکوه مردمی عید غدیر،همایش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و... از جمله این برنامه است.

وی تاکید کرد: صبح عید غدیر نیز مسابقات فوتسال شهرکهای صنعتی کشور در شیراز افتتاح می شود.