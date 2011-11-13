همایش دریای خزر در مازندران برگزار می شود

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: کمیته دریای خزر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدامات مختلفی برای پیگیری مباحث مربوط به دریای خزر و رژیم حقوقی آن پیش رو دارد.

وی گفت: دوشنبه آینده این کمیته جلسه ای با حضور اساتید و کارشناسان خواهد داشت و پس از آن در نیمه دوم آذرماه همایش مربوط به مسائل خزر در مازندران برگزار خواهد شد.

سنایی یادآور شد: همایش قبلی دریای خزر دو سال قبل در گیلان برگزار شد و همایش امسال در مازندران و با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی، وزیر خارجه و سایر دستگاه های مربوطه برگزار خواهد شد.