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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

در نیمه دوم آذر؛

همایش دریای خزر در مازندران برگزار می شود

همایش دریای خزر در مازندران برگزار می شود

رئیس کمیته دریای خزر مجلس شورای اسلامی از برگزاری همایش خزر در نیمه دوم آذرماه در مازندران خبر داد.

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: کمیته دریای خزر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدامات مختلفی برای پیگیری مباحث مربوط به دریای خزر و رژیم حقوقی آن پیش رو دارد.

وی گفت: دوشنبه آینده این کمیته جلسه ای با حضور اساتید و کارشناسان خواهد داشت و پس از آن در نیمه دوم آذرماه همایش مربوط به مسائل خزر در مازندران برگزار خواهد شد.

سنایی یادآور شد: همایش قبلی دریای خزر دو سال قبل در گیلان برگزار شد و همایش امسال در مازندران و با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی، وزیر خارجه و سایر دستگاه های مربوطه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1459023

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