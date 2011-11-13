به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: امسال در 121 هزار 488 هکتار از مزارع استان شامل 18 هزار و 588 هکتار گندم آبی و 102 هزار و 900 هکتار گندم دیم کشت شود .

وی با بیان اینکه میزان تولیدگندم آبی و دیم در سال زراعی جاری 120 هزار و 432 تن پیش بینی شده است، افزود: در سال گذشته 123 هزار هکتار گندم کشت شد که در اثر خشکسالی حادث شده تولید آن به 36 هزار تن رسید .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، میزان بذرگندم خریداری شده و توزیعی استان را 12 هزار تن شامل ارقام چمران، یاواروس، ورنیاک، کوهدشت، دهدشت، بهرنگ و زاگرس عنوان کرد .

منوچهری گفت: امسال اجرای پروژه توسعه مزارع الگویی با هدف ایجاد مزارع الگویی، مدیریت تغذیه و غنی سازی از طریق بذرمال در سطح 320 هکتار از اراضی استان در راستای برون سپاری وظایف به بخش خصوصی واگذار شد.

وی اظهار داشت: اجرای طرح مدیریت مزرعه در سطح استان نیز درسطح چهار هزار و 500 هکتار اراضی آبی و یک هزار هکتار اراضی دیم انجام می شود .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یاد آور شد: پیش بینی می شود امسال در بیش از 30 هزار هکتار از اراضی استان کشت گندم بصورت مکانیزه با استفاده از 60 دستگاه کارنده انجام شود .

وی یادآور شد: تامین کود مورد نیاز، تهیه و تدارک بذورگواهی شده، تسهیلات بانکی سلف، تسهیلات خرید دستگاه های کشاورزی و تنظیم کالیبراسیون ادوات کاشت برای کشت گندم از جمله فعالیتهای انجام شده در راستای حمایت از کشاورزان استان بشمار می رود.