به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: امسال در 121 هزار 488 هکتار از مزارع استان شامل 18 هزار و 588 هکتار گندم آبی و 102 هزار و 900 هکتار گندم دیم کشت شود.
وی با بیان اینکه میزان تولیدگندم آبی و دیم در سال زراعی جاری 120 هزار و 432 تن پیش بینی شده است، افزود: در سال گذشته 123 هزار هکتار گندم کشت شد که در اثر خشکسالی حادث شده تولید آن به 36 هزار تن رسید.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، میزان بذرگندم خریداری شده و توزیعی استان را 12 هزار تن شامل ارقام چمران، یاواروس، ورنیاک، کوهدشت، دهدشت، بهرنگ و زاگرس عنوان کرد.
منوچهری گفت: امسال اجرای پروژه توسعه مزارع الگویی با هدف ایجاد مزارع الگویی، مدیریت تغذیه و غنی سازی از طریق بذرمال در سطح 320 هکتار از اراضی استان در راستای برون سپاری وظایف به بخش خصوصی واگذار شد.
وی اظهار داشت: اجرای طرح مدیریت مزرعه در سطح استان نیز درسطح چهار هزار و 500 هکتار اراضی آبی و یک هزار هکتار اراضی دیم انجام می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یاد آور شد: پیش بینی می شود امسال در بیش از 30 هزار هکتار از اراضی استان کشت گندم بصورت مکانیزه با استفاده از 60 دستگاه کارنده انجام شود.
وی یادآور شد: تامین کود مورد نیاز، تهیه و تدارک بذورگواهی شده، تسهیلات بانکی سلف، تسهیلات خرید دستگاه های کشاورزی و تنظیم کالیبراسیون ادوات کاشت برای کشت گندم از جمله فعالیتهای انجام شده در راستای حمایت از کشاورزان استان بشمار می رود.
منوچهری از تاثیرات خشکسالی برمزارع استان، خشک شدن و کم شدن رودخانه های فصلی، شیوع آفات و بیماریها، کاهش تولید و عملکرد، کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی و شور شدن اراضی کشت عنوان کرد.
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