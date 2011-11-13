بهمن پگاه راد نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این کتاب گفت: این مجموعه شامل 17 داستان کوتاه است که تقابل بین نیک و بد و گاه غم و شادی‌های کوچک، محور داستان‌های «دزد دوچرخه» است. این کتاب به تازگی توسط انتشارات نوید شیراز منتشر شده است.

وی افزود: داستان‌های «بهار بی‌دروغ»، «کت و شلوار نو»، «انعام آقا اکبری» و «بر فراز بام» بیشتر یاد ایام هستند و همراه با دیگر داستان‌های مجموعه مانند «دندان بابا کو؟»، «مثل قالیچه حضرت سلیمان»، «دزد دوچرخه»، «من، هری پاتر و سعدی»، «آژانس فرشته»، «آب، یعنی زندگی»، «به خاطر قند بابا»، «دست خالی نیایید»، «تحویلدار!»، «کتاب‌های آب گرفته» و «تصادف» و «سرایدارها» هماهنگی لازم را دارند.

این نویسنده گفت: داستان «معنی کاما» در این مجموعه افسانه‌ای تخیلی در مورد حماقت‌های پادشاهی است که ادبیاتش خوب است، اما به راحتی از حق‌الناس می‌گذرد و کسانی که معنی «کاما» را نمی‌دانند، به سیاهچال می‌فرستد... داستان‌های این مجموعه صمیمی و خودمانی هستند.

در قسمتی از مجموعه از داستان «دزد دوچرخه» می‌خوانیم:

از بس به رکاب دوچرخه پا زده بودم، عرق از سر و رویم جاری بود. دوچرخه را با قفل سیمی به نرده روبه روی دکان نانوایی گره زدم و به دو رفتم تو صف چندتایی نان. هرچند لحظه به چند لحظه رویم را برمی‌گرداندم تا دوچرخه را ببینم. بابا خیلی سفارش دوچرخه را کرده بود. گفته بودرو که برگردانی، دزدهای ناجنس، دوچرخه را تو هوا دزدیده‌اند. همین‌طور و یک دفعه تو ذهنم آمد که دزد‌ها آدم را شناسایی می‌کنند و می‌پایند...

کتاب «دزد دوچرخه» با 17 داستان کوتاه، 152 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 2 هزار و 800 تومان منتشر شده است و طی همین روزها رونمایی می‌شود.