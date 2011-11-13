به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز یکشنبه 22 آبان ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

کاربران توئیتر و فیس بوک به اندازه ده‌ها جاسوس برای آمریکا کار می‌کنند

روزنامه وطن امروز نوشت :گلوبال ریسرچ درباره ساز و‌ کار جمع‌آوری اطلاعات از رسانه‌های اجتماعی متعلق به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مانند توئیتر و فیس‌بوک‌ می‌نویسد: در یک ساختمان ساده آجری واقع در پارک صنعتی سری ایالت ویرجینیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) روزانه بالغ بر 5 میلیون توئیت (پیام ارسالی برای توئیتر) را مورد کنکاش و بررسی قرار می‌دهد. در مرکز منابع آشکار(Open Source Center) که متعلق به سازمان سیا است، تیم ویژه‌ای موسوم به «کتابدارهای انتقامجو»، پایگاه اینترنتی فیس‌بوک، روزنامه‌ها، شبکه‌های اخبار تلویزیونی‌، ایستگاه‌های رادیوی محلی و اتاق‌های گفت‌وگو در اینترنت را زیر نظر داشته و به دقت پایش می‌کنند.

گزارش ایران از خانه " لیدر جریان انحرافی" !

روزنامه ایران در گزارش از خانه و گفتگویی با صاحبخانه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور وی را لیدر جریان انحرافی خطاب کرد و نوشت :« سر کوچه روی دیوار نوشته‌اند «مرگ بر منافق». شعارها به ما می‌گویند که درست آمده‌ایم! واقعاً برایمان غافلگیر کننده بود. توقع داشتیم کاخی، ویلایی، چیزی ببینیم. "لیدر جریان انحرافی" و این خانه؟!»

آقای ریکایی که پدر شهید هم هست می گوید :یکی ار همسایه ها من را دید و گفت اینها هم که تو زرد از آب در آمدند ، بهشان گفتم دین تان را نفروشید ! در ادامه همسر ایشان افزود : ایشان خیلی آقای مظلومی هستند . من چند بار دیده ام که ایشان آخر شب رفته خرید کرده و تنهایی با کیسه اجناس خریداری شده بر می گردد خانه . فرزند خانواده ریکایی در پاسخ به این سوال که ایشان چقدر شبیه رئیس جمهور است؟ گفت : چیزی که من از نزدیک می‌بینم، یک کلمه است: شباهت بسیار زیاد است !

نیازی به روکردن اسناد و مدارک نیست!

روزنامه ایران نوشت : در حالی که داوود احمدی‌نژاد در ادامه اتهامات امنیتی خود به بخشی از دولت، اخیراً مدعی شده بود: «سرکرده جریان انحرافی! در سال 76 به انگلستان سفر و با جک استراو، وزیر امورخارجه وقت این کشور دیدار کرد» و تأکید داشت که برای حرف‌هایش اسناد و مدارک معتبر دارد، روز گذشته یک سایت خبری درخصوص این اظهارات وی نوشت: « جک استراو، اساساً در سال 76، وزیر خارجه انگلستان نبوده است. شروع تکیه زدن جک استراو به صندلی وزارت خارجه انگلستان، تازه چهارسال بعد از تاریخی که شما اشاره کرده‌اید یعنی در خرداد 1380 بوده است!»

نزاع اداری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

به گزارش روزنامه شرق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بعد از ظهر دیروز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و راهی بیمارستان شد. او در چند روز گذشته قصد داشته است تا معاون بازرسی خود را برکنار کند که همین مساله نزاع میان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و معاونش را به همراه داشت. روز گذشته معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بعد از یک مشاجره با ریاست سازمان، اسلحه کشید و صادقی را مورد اصابت گلوله قرار داد.

عادت 45 درصد مردم به تماشای ماهواره

روزنامه شرق به نقل از نقل از مجید رجبی‌معمار، مدیر شبکه جام‌جم نوشت: 45 درصد مردم عادت به تماشای ماهواره دارند، این مقام صداوسیما گفته است: البته میزان استفاده از ماهواره متفاوت است. گروهی تمام طول هفته را به تماشای ماهواره مشغول هستند و افرادی فقط دو ساعت در هفته به تماشای آن می‌نشینند. نظر سنجی صدا وسیما نشان می دهد مخاطبان ماهواره در تهران طی یک سال گذشته افزایش زیادی داشته اند و 4/45 درصد از تهرانی ها بیننده ماهواره هستند .

تلفن های مشکوک از آلمان به غرب و شرق کشور

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : گفته می شود طی روزهای اخیر تماس های تلفنی ناشناس و مشکوکی از کشور آلمان برای اخذ برخی اطلاعات خاص از مردم غرب کشور توسط گروهی انجام شده است. این گروه با معرفی خود به عنوان نیروی یک شرکت فناوری در کشور آلمان سوالات مختلفی درباره میزان شرکت مردم این مناطق در برنامه های اجتماعی و سیاسی استان مطرح می کنند. هم چنین منابع مستقل دیگر نیز گزارش داده اند که این تماس های تلفنی از آلمان به مناطق مرزی و شرق کشور نیز به خصوص در مناطق سنی نشین انجام شده است.

غارت سلمان ایرانی از سوی امارتی ها

روزنامه قدس در خبری آورده : با وجود اینکه سه چهارم از مخزن میدان سلمان متعلق به ایران و یک چهارم آن در اختیار امارات است ؛ گفته می شود در حال حاضر سهم ایران از این منبع گاز برابر با صفر است .