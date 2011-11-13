به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از هفدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر و همچنین نخستین هفته از هشتمین دوره مسابقات لیگ دسته اول جودوی باشگاههای کشور روز سه شنبه بیست و چهارم آبان و همزمان با عید سعید غدیر خم در سالن شهید افراسیابی آغاز میشود.
این در حالی است که از سوی فدراسیون جودو و کوراش کشورمان، این دوره از رقابتهای لیگ دسته اول جودوی باشگاههای کشور با عنوان جام خلیج فارس نامگذاری شده است و تیم پاسارگاد به عنوان نماینده قم در این رقابتها به مصاف حریفان میرود.
امسال رقابتهای لیگ دسته اول مردان جودوی باشگاههای کشوربا شرکت 11 تیم در قالب دو گروه برگزار میشود و مدعیان به شکل دورهای برای کسب جواز صعود به مرحله نیمه نهایی و به دست آوردن مجوز حضور در لیگ برتر جودو جودوی باشگاههای کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون جودو و کوراش کشورمان، آیین وزنکشی مسابقات هفته نخست لیگ دسته اول جودوی باشگاههای کشور از ساعت هفت و شروع مسابقات از ساعت 9 صبح روز سه شنبه این هفته همزمان با برگزاری رقابتهای لیگ دسته برتر خواهد بود.
طبق این برنامه تیم جودو پاسارگاد نماینده هیئت جودو استان قم در این رقابتها در نخستین مسابقه خود که جدالی از دور نخست رقابتهای لیگ دسته اول جودوی باشگاههای کشور خواهد بود، برابر تیم ایرانخودرو آذربایجان به میدان میرود.
همچنین در دور دوم رقابتهای هفته نخست لیگ دسته اول جودوی باشگاههای کشور تیم جودو مردان پاسارگاد قم در دیداری حساس مقابل تیم هیئت جودو استان بوشهر صف آرایی میکند تا بدین ترتیب دو بازی خود در هفته نخست را برگزار کرده باشد.
مردان جودوکار پاسارگاد قم در گروه نخست این دوره از پیکارهای لیگ دسته اول جودوی باشگاههای کشور با تیم های تله کابین یزد، هیئت جودو بوشهر، ایران خودرو آذربایجان، پالایش گاز ایلام و هیئت جودو زنجان همگروه هستند.
همچنین در گروه دوم این دوره از مسابقات لیگ دسته اول مردان جودوی باشگاههای کشور تیمهای مردان هیئت جودو قزوین، هیئت جودو همدان، نیروی زمینی ارتش، جوانان استقلال ایران، چای گلدان شهر ری بازیهای مرحله گروهی را برگزار میکنند.
برنامه هفته اول لیگ دسته اول جودو:
گروه نخست:
دور اول:
تله کابین یزد - هیئت جودو بوشهر
هیئت جودو زنجان - پالایش گاز ایلام
پاسارگاد قم - ایران خودرو آذربایجان
دور دوم:
هیئت جودو زنجان - تله کابین یزد
پاسارگاد قم - هیئت جودو بوشهر
ایران خودرو آذربایجان - پالایش گاز ایلام
گروه دوم:
دور اول:
هیئت جودو قزوین (استراحت)
هیئت جودو همدان - نیروی زمینی ارتش
جوانان استقلال ایران - چای گلدان شهرری
دور دوم:
هیئت جودو همدان - هیئت جودو قزوین
جوانان استقلال ایران (استراحت)
چای گلدان شهرری - نیروی زمینی ارتش
درهفته نخست باشگاههای کشور/
تیم جودو پاسارگاد قم با آذربایجان و هیئت بوشهر رقابت میکند
قم - خبرگزاری مهر: تیم جودو پاسارگاد قم در هفته نخست رقابت های لیگ دسته اول جودو باشگاههای کشور به مصاف رقبای خود از ایلام و آذربایجان میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از هفدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر و همچنین نخستین هفته از هشتمین دوره مسابقات لیگ دسته اول جودوی باشگاههای کشور روز سه شنبه بیست و چهارم آبان و همزمان با عید سعید غدیر خم در سالن شهید افراسیابی آغاز میشود.
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