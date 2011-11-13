حضور بانوان دونده البرزی در مسابقات کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات در دو بخش تیمی و انفرادی با شرکت 20 تیم و 128 ورزشکار در سالن آفتاب انقلاب برگزار شد که از استان البرز در رشته پرش ارتفاع ساغر کمال زاده مقام دوم و سوده کمالزاده مقام سوم را بدست آوردند.

همچنین در دوی سه هزار متر سهیلا نادری مقام پنجم و آناهیتا سلطانی عنوان هشتمی را به خود اختصاص دادند.

در دوی هزار و 500 متر نیز آناهیتا سلطانی به کسب عنوان هفتمی رضایت داد.

در دوی چهار در 400 متر امدادی تیم البرز مقام ششم و در مجموع سه مرحله لیگ بانوان با مربی گری آذر شکیب با کسب عنوان هفتمی کشور به استان بازگشتند.

