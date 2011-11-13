  1. استانها
  2. البرز
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

حضور بانوان دونده البرزی در مسابقات کشوری

حضور بانوان دونده البرزی در مسابقات کشوری

کرج - خبرگزاری مهر: تیم دو ومیدانی بانوان استان البرز در آخرین مرحله مسابقات قهرمانی کشور به عنوان هفتم دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات در دو بخش تیمی و انفرادی با شرکت 20 تیم و 128 ورزشکار در سالن آفتاب انقلاب برگزار شد که از استان البرز در رشته پرش ارتفاع ساغر کمال زاده مقام دوم و سوده کمالزاده مقام سوم را بدست آوردند.
 
همچنین در دوی سه هزار متر سهیلا نادری  مقام پنجم و آناهیتا سلطانی عنوان هشتمی را به خود اختصاص دادند.
 
در دوی  هزار و 500 متر نیز آناهیتا سلطانی به کسب عنوان هفتمی رضایت داد.
 
در دوی  چهار در 400 متر امدادی تیم البرز مقام ششم و در مجموع سه مرحله لیگ بانوان با مربی گری آذر شکیب  با کسب عنوان هفتمی کشور به استان بازگشتند.
 
کد مطلب 1459031

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها