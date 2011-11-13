حجت الاسلام سید جعفرمرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهرغدیر را یادآور تفویض ولایت به حضرت علی(ع) عنوان کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم در ایام عید قربان تا غدیر با برپایی مراسم و محافل جشن و سرور با ولایت بیشتر آشنا شویم.

وی با بیان اینکه غدیر متعلق به شخص یا گروه خاصی نیست به تشریح برنامه های دهه ولایت پرداخت واظهار داشت: جشن‌های دهه ولایت با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی در هفت شهرستان برگزارمی شود.

مرتضوی برخی از این برنامه‌ها را برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری جشن ولایت در مساجد، مسابقه غدیر شناسی، محافل انس با قرآن و گفتمان دینی و دیدار با خانواده شهدا و سادات عنوان کرد.

وی همچنین اعزام سخنرانان کشوری در این جشنها را از دیگر برنامه‌های دهه ولایت اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.