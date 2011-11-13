"سروش ولایت" در تبیان

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دین و اندیشه مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در آستانه عید سعید غدیر خم ، ویژه نامه الکترونیکی "سروش ولایت" را در محیط فلش طراحی و بر تارنمای فرهنگی اطلاع رسانی این مؤسسه منتشر کرد.

در این ویژه نامه بخشهایی چون کلیپهای غدیر، نواهنگهای غدیر، گالری تصاویر غدیر، تصاویر ویژه غدیر، مسابقه غدیر، موبایل اسلامی، اشعار غدیریه ، بر بال قلم منتشر شده است .

متن خطبه غدیر، غدیر میراث ماندگار پیامبر، از حواشی واقعه غدیر چه می دانید، بیم و امید در خطبه غدیر ، مشروعیت شیعه از خطبه غدیر، حضرت علی (ع) دومین سید عالم، بازخوانی خطبه غدیر، خطبه ای سرنوشت ساز، مبادا به علی (ع) حسادت ورزید، نیز عناوین برخی دیگر از مطالب این ویژه نامه هستند .

علاقمندان می توانند برای مطالعه این ویژه نامه به نشانی www.tebyan.net مراجعه کنند.