به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران پیش از ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی این دوره از مسابقات گفت: قرآن کریم در هر عصری می تواند سبب هدایت بشریت باشد و گرایش جوانان و نوجوانان به قرآن و شرکت در این میدان بزرگ افتخاری برای همه مسلمانان است.

وی افزود: انس جوانان با کلام وحی الهی در جامعه به برکت انقلاب اسلامی ایران است و این روند روز به روز در حال افزایش بوده و مهم ترین و مؤثرترین حربه در برابر هجمه های فرهنگی دشمن است.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی افزود: مسابقات قرآن کریم در رشته های مختلف می تواند عرصه رقابت را بین علاقمندان ایجاد کند و می تواند از مؤثرترین راه تبلیغ و ترویج مفاهیم قرآن و گرایش جوانان و نوجوانان به مباحث قرآنی شود.

مدیر کل اوقاف مازندران، در خصوص برپایی مسابقات شهرستانی گفت: این مسابقات در 15 شهرستان در رشته های حفظ یک تا بیست جزء و حفظ کل، قرائت و ترتیل با حضور هشت هزار نفر شرکت کننده ویژه برادران و خواهران در مقطع شکوفه ها و بزرگسالان برگزارکه نفرات برتر به مسابقات استانی راه پیدا کردند.

سهرابی اظهار داشت: این مسابقات در مرحله استانی در رشته های حفظ پنج تا بیست جزء و حفظ کل، قرائت و ترتیل در بیست و هشتم آبانماه در تکیه مقدسه پهنه کلا و امامزاده سید زکریا ساری با حضور 800 نفر از برترینهای مسابقات شهرستانی برگزار خواهد شد که قضاوت این دوره از مسابقات را 16 نفر از داوران بومی و غیربومی مجرب به عهده دارند.

وی اضافه کرد: برگزیدگان این دوره از مسابقات به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.