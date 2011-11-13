  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

در صحن علنی اعلام وصول شد:

سئوال 22 نماینده از وزیر کشور در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز

سئوال 22 نماینده از وزیر کشور در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز

در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سئوال 22 نماینده از وزیر کشور در خصوص علت ساخت و سازهای غیرمجاز و بی‌رویه اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سئوال داریوش قنبری نماینده مردم ایلام از وزیر اقتصاد در خصوص ناتوانی دولت در کنترل تورم و علت پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام وصول شد.

امروز همچنین اعلام شد  محمدرضا هادی اصغری نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علت عدم انجام تکالیف قانونی این وزارتخانه شده است.

همچنین سئوال ملی 22 نماینده از وزیر کشور در خصوص علت ساخت و سازهای غیرمجاز و بی‌رویه در کلانشهرها و عدم برخورد استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با این تخلف‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد.

علاوه بر این انصراف 5 نماینده از سئوال از وزیر خارجه در رابطه با علت فعال نبودن وزارت خارجه در بیداری اسلامی نیز اعلام شد.

همچنین لایحه اصلاح قانون دریایی ایران و طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان نیز اعلام وصول شد.

کد مطلب 1459037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها