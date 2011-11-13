سئوال 22 نماینده از وزیر کشور در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سئوال داریوش قنبری نماینده مردم ایلام از وزیر اقتصاد در خصوص ناتوانی دولت در کنترل تورم و علت پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام وصول شد.

امروز همچنین اعلام شد محمدرضا هادی اصغری نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علت عدم انجام تکالیف قانونی این وزارتخانه شده است.

همچنین سئوال ملی 22 نماینده از وزیر کشور در خصوص علت ساخت و سازهای غیرمجاز و بی‌رویه در کلانشهرها و عدم برخورد استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با این تخلف‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد.

علاوه بر این انصراف 5 نماینده از سئوال از وزیر خارجه در رابطه با علت فعال نبودن وزارت خارجه در بیداری اسلامی نیز اعلام شد.

همچنین لایحه اصلاح قانون دریایی ایران و طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان نیز اعلام وصول شد.