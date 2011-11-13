نشست هم اندیشی اخلاق در فوتبال با حضور علی کفاشیان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در نخستین هم اندیشی "اخلاق در فوتبال" که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، گفت: خوشحالم که چنین فضایی فراهم شده و یکی از دستاوردهای مهم این هم اندیشی، انتخاب مشهد مقدس به عنوان دبیرخانه دائمی اخلاق در فوتبال است.

وی افزود: اخلاق در فوتبال بسیار مهم است و فعالان فوتبال که نزدیک به یک میلیون نفر هستند باید دارای ویژگی‌های اخلاقی بسیار زیادی باشند؛ اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که بداخلاقی‌ها و کارهای غیراخلاقی، بزرگ و برجسته نشان داده می‌شود. ما که مدعی اخلاق هستیم، باید روی مسایل اخلاقی بیشتر کار کنیم و امیدوارم که این هم اندیشی سرآغاز خوبی برای کارهای بیشتر در مسایل اخلاقی و معنوی باشد.

ملامحمد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال هم با اشاره به برگزاری این هم اندیشی، گفت: واقعیت این است که اساس کار در فدراسیون فوتبال با مدیریت کفاشیان تا به امروز برپایه اخلاق مداری بوده است.

وی با اشاره به استقبال جامعه فوتبال از برگزاری این هم اندیشی، گفت: وقتی که با دوستان این موضوع را مطرح کردم، آنها بشدت استقبال کردند، حتی با تعدادی از بازیکنان با اخلاقی مانند وحید هاشمیان که امروز در این همایش حضور دارند، وقتی درباره برگزاری این هم اندیشی مشورت کردم، آنها هم گفتند که ایده‌هایی برای طرح دارند و این نشان می‌دهد که با وجود یکسان بودن دغدغه‌ها تاکنون فرصتی برای طرح موضوعات به وجود نیامده بود.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن خوشامد گویی به حاضرین در باره لزوم اخلاق گرایی در فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال اهتمام ویژه ای به فوتبال دارد و این را در چند سال گذشته ثابت کرده است. فوتبال پدیده‌ای است که میلیاردها چشم به آن است و باید هرکسی در فوتبال حضور دارد و فعالیت می کند، اخلاق را رعایت کند. در واقع باید تمامی حواسش به حرکات و سکناتش باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: فدراسیون کفاشیان، فدراسیون با اخلاقی است و من باید از خوشرویی، صبر و تحمل ایشان تشکر کنم. امیدوار هستم با فرهنگ سازی مناسب، بستر اخلاق در فوتبال را به گونه‌ای مهیا کرد که در آینده شاهد بروز مشکلات و ناهنجاری‌ها نباشیم.

مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال نیز اظهار داشت: اینکه اینجا 150 نفر از اعضای جامعه فوتبال گرد هم آمده‌اند نشان می دهد که اخلاق برای فدراسیون فوتبال مسئله مهمی است. این پدیده با هیچ پدیده‌ای قابل مقایسه نیست. بسیاری از خانواده‌ها اوقات‌شان را در منزل با تماشای فوتبال می‌گذرانند و این نشان دهنده بزرگی این رشته پرمخاطب است. با این شرایط طبیعی است ورزشی چون فوتبال با چنین وسعتی حواشی بزرگی هم داشته باشد.

وی با تاکید بر پاک بودن فوتبال افزود: بسیاری از کشورها با استفاده از فوتبال قدرت خود را به رخ جهانیان می کشند. حجم زیادی از صفحات روزنامه‌ها امروز با فوتبال پر می شود اما اگر حاشیه‌ای به وجود ‌آید آیا بدان معنی است که فوتبال را تعطیل کنیم و یا این مسئله به کل فوتبال تعمیم داده می‌شود؟!

نشست هم اندیشی اخلاق در فوتبال از ساعت 8:30 امروز در سالن آمفی تئاتر هتل بین المللی قصر مشهد با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و استان خراسان رضوی آغاز شده است.