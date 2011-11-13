میادین و چهارراههای اردبیل به پل عابر مکانیزه مجهز می شوند

شهرام جوادزاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین پل مکانیزه استان در چهار راه حافظ ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: با تصویب این طرح در کمیته ارتقا منظر شهری، آغاز عملیاتی طرح در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت.

به گفته وی مهمترین علت پیاده سازی و ایجاد پلهای مکانیزه در اردبیل زیبا سازی فضای شهری و رشد و ارتقا امکانات و خدمات شهری است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اردبیل اضافه کرد: احداث این پل که توسط مشارکت کننده غیر بومی انجام خواهد شد همراه با تبلیغات محیطی در یکی از مهمترین چهارراه های شهر خواهد بود.

وی با اشاره به اولویت برنامه هایی در حوزه زیباسازی شهری به ساماندهی تابلوهای تجاری، ناودانیها و آبریزهای پشت بام منازل و ایستگاه های اتوبوس اشاره کرد و ادامه این طرحها را جزو برنامه های آینده شهرداری دانست.

جواد زاده همچنین از انتقال مشاغل مزاحم و پر سر و صدا که باعث ایجاد آلودگیهای صوتی می شود، به خارج از شهر در آینده ای نزدیک خبر داد.

