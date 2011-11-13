کرمان در برگزاری مسابقات کتابخوانی از استانهای شاخص کشور است

محمد جواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باور ما این است که کتابخانه های عمومی در کنار ارایه خدمات خود باید یک سری فعالیتهای فرهنگی نیز انجام دهند.

وی اظهار داشت: درهمین راستا برپایی مسابقات کتابخوانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری بیش از 80 مسابقه کتابخوانی در سال جاری افزود: این رقابت ها در هفته کتاب نیز برگزار می شوند.

حسین زاده با بیان اینکه کرمان در زمینه برپایی مسابقات کتابخوانی از استانهای شاخص کشور است، گفت: جلسات قصه خوانی، مسابقات نقاشی و کاریکاتور نیز در محل کتابخانه های عمومی استان کرمان برگزار می شود تا مراجعین به این مراکز، از فعالیتهای فرهنگی نیز بهره مند شوند.



