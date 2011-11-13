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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

128 اثر به کنگره شعر دفاع مقدس استان سمنان ارسال شد

128 اثر به کنگره شعر دفاع مقدس استان سمنان ارسال شد

مهدیشهر - خبرگزاری مهر: دبیر پنجمین کنگره استانی شعر دفاع مقدس گفت: 128 اثر به دبیرخانه کنگره در چهار بخش ارسال شد.

محمد علی یوسفیان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با مهر گفت: این کنگره با معرفی و تجلیل از برگزیدگان در چهار بخش اعلام شدامروز ه به کار خود پایان می دهد.

وی افزود: با اعلام فراخوان در بخش های دفاع مقدس، اشعار عاشورایی، مقاومت ملل، کودک و نوجوان، 69 نفر در کنگره شرکت  کرده و 128 اثر ارسال کرده اند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مهدیشهر تاکید کرد: همچون کنگره گذشته آثار برگزیده در قالب کتابی مستقل منتشر شده است.

یوسفیان افزود: در حاشیه این کنگره از شاعر برجسته حوزه دفاع مقدس جناب آقای محمد حسین جعفریان تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: شعر درحوزه دفاع مقدس، در حقیقت مرتبط با اسلام انقلاب و ایران است که هویت ملت ایران را شکل می دهد.

دبیرکنگره ادامه داد: حمایت از هنرمندان این عرصه نیز در حقیقت، به تقویت هویت اسلامی، انقلابی و ایرانی منجر می شود.
کد مطلب 1459043

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