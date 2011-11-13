اختصاص 9 میلیارد تومان بودجه برای کتاب و کتابخوانی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، علی فریدونی، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم زنگ کتاب و کتابخوانی که در دبیرستان دخترانه خوش رفتار برگزار شد اضافه کرد: در چند سال گذشته آمار کتابخوانی و اهتمام به امر کتاب و مراجعه به کتابخانهها افزایش نشان میدهد و توجه ویژهای هم به این موضوع در استان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در سال 87، 128 میلیون تومان، در سال 88، 288 میلیون تومان و در سال 89 تاکنون نیز 9 میلیارد تومان برای بهسازی، ترمیم و احداث کتابخانه و ترویج کتابخوانی اختصاص یافته است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی قم بیان داشت: تقارن هتفه کتاب و کتابخوانی با ایام دهه ولایت تقارن حسنهای است تا در پرتو آن توجه به مطالعه کتاب به خصوص کتب دینی افزایش یابد.
وی با اشاره به دیدار چهار هزار نفر از دست اندرکاران امر کتاب با رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایشان در این دیدار بر ضرورت توجه بیشتر به کتاب و مطالعه به عنوان موضوعی جدی تأکید داشتند.
فریدونی اضافه کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید داشته و دارند باید حرکت و تجدید مطلعی در موضوع کتاب و کتابخوانی انجام شود.
وی ادامه داد: در تصمیم گیریهای فرهنگی باید این موضوع صددرصد فرهنگی که مورد کم توجهی است مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم از اختصاص 9 میلیارد تومان بودجه برای بهسازی، ترمیم و احداث کتابخانه از سال 89 تاکنون در استان قم خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی فریدونی، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم زنگ کتاب و کتابخوانی که در دبیرستان دخترانه خوش رفتار برگزار شد اضافه کرد: در چند سال گذشته آمار کتابخوانی و اهتمام به امر کتاب و مراجعه به کتابخانهها افزایش نشان میدهد و توجه ویژهای هم به این موضوع در استان صورت گرفته است.
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