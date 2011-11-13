خواستگار اینترنتی کلاهبردار بود/ کلاهبرداری از دختران در فیس بوک

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش زن جوانی با مراجعه به پلیس فتا پرده از راز کلاهبرداری میلیونی خواستگار قلابی برداشت. این زن در شکایتش مدعی شد با پسر جوانی در فیس بوک آشنا شدم او پس از گذشت مدتی به من ابراز علاقه کرد. وقتی موضوع را به خانواده ام گفتم آنها به شدت با این موضوع مخالفت کردند. آنها می گفتند نمی توان با چند قرار اینترنتی همدیگر را شناخت و تشکیل خانواده داد.

وقتی موضوع را به میلاد گفتم او ابتدا ناراحت شده و مدعی بود می تواند مرا خوشبخت کند. پس از گذشت چند روز از پسر مورد علاقه ام خبری نشد تا اینکه او با من تماس گرفت و مدعی شد عکسهای شخصی ام را از طریق بلوتوث هک کرده و من برای اینکه آبرویم نرود 11 میلیون به او پول دادم.

در ادامه ماموران پلیس فتا کیش رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند. ماموران ابتدا متوجه شدند میلاد از دو نفر دیگر نیز به عنوان خرید خودرو و گرفتن وام کلاهبرداری کرده است.

در ادامه با ردیابیهای تخصصی مشخص شد متهم در سایت پرشین بلاگ دارای وبلاگ است. به همین خاطر تیمهای تخصصی با اقدامات پلیسی موفق شدند مخفیگاه متهم را که از فیلترشکنهای آمریکا استفاده می کرد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر کنند.

سرهنگ سیروس دالوند سرپرست پلیس فتا کیش با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متهم در بازجوییهای فنی اعتراف کرد با حضور در شبکه های اجتماعی همانند فیسبوک طعمه های خود را شناسایی و در فرصتی مناسب از آنها کلاهبرداری می کرد.