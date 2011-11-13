فعالیت های فرهنگی هیئت های مذهبی بوشهر ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با عنایت به وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی و سازماندهی هیئت های مذهبی در سطح استان، اداره کل تبلیغات اسلامی استان اقدام به ارائه شاخص های کیفی جهت استانداردسازی فعالیت هیئت های مذهبی کرده است.

وی تاکید کرد: در این تقسیم بندی تشکل های فوق الذکر به ترتیب به هیئت های شاخص، محوری، معیار، غیر مؤثر و مضر تقسیم شده است.

ادیبی افزود: ابداع روش های جذاب و گسترده فعالیت تبلیغی توسط هیئت های شاخص و انجام فعالیت های تخصصی جهت ایجاد جریان های فرهنگی و موج افکن در شهرستان از سوی هیئت های محوری از جمله استانداردهای سازمان تبلیغات اسلامی جهت نزدیک کردن سایر هیئت ها به شاخص های فوق الذکر به شمار می رود.

کارشناس امور مساجد و تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر دارا بودن مداح از هیئت های استاندارد به شمار می رود، افزود: دارا بودن شاخص آموزش قرآن، وعظ و خطابه از شاخص های هیئت های معیار است.

وی هیئت غیر موثر را فاقد اساسنامه و ارکان مندرج در آن عنوان کرد، گفت: هیئت هایی که به ترویج خرافات و بدعت ها می پردازند، به عنوان هیئت مضر تقسیم بندی می شوند.