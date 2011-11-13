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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

مرادی به مهر اعلام کرد:

بارشها تا آخر آبان ادامه دارد/موج جدید باران از سه شنبه به کشور می‌آید

بارشها تا آخر آبان ادامه دارد/موج جدید باران از سه شنبه به کشور می‌آید

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک پژوهشگر هواشناسی گفت: این روزها باران و برف مناطق گسترده ای از نیمه شمالی را فرا گرفته اما سهم سایر مناطق کشور از این بارشها کمتر بوده، با این وجود از اواسط هفته به بعد بارشها گسترده تر می شود و مناطق وسیع تری از کشور را فرا می گیرد.

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اینک در برخی نواحی غربی، شمال غربی، سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز، تهران، برخی نقاط جنوب غرب، مرکز و شمال شرق گزارش بارش شده که بارشها بیشتر به شکل باران و در برخی مناطق شمال غربی و دامنه های البرز به شکل برف گزارش شده است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این بارشها طی امروز نیز تا حدی ادامه یابد اما از فردا به تدریج از شدت بارش کاسته و بیشتر، ناپایداریها را در سواحل دریای خزر و شمال شرق انتظار داریم و از روز سه شنبه نیز تنها انتظار بارشهای پراکنده و آن هم بیشتر در ارتفاعات و مناطق کوهستانی وجود دارد، تا اینکه از اواخر سه شنبه و روز چهارشنبه با ورود امواج ناپایداری که هم اینک در شرق دریای مدیترانه وجود دارد، بار دیگر بارشهای باران و در مناطق سردسیر برف مناطق وسیعی از کشور را فرا می گیرد.

مرادی درباره نحوه فعالیت سامانه جدید افزود: امواج جدید ناپایدار که از اواخر سه شنبه و روز چهارشنبه وارد می‌شود، مناطق وسیعی از کشور را فرا می گیرد و این بار بیشترین بارشها برای جنوب غرب و دامنه های مرکزی زاگرس رخ خواهد داد.

این پژوهشگر هواشناسی درباره ادامه بارشها طی ماه آبان نیز اضافه کرد: خوشبختانه به نظر می رسد که اوضاع بارشی تا آخر ماه آبان خوب و در برخی مناطق فراتر از نرمال باشد زیرا پس از بارشهای این هفته بار دیگر از اوایل هفته آینده امواج جدید ناپایدار تا چند روز بارشهایی را در سطح کشور سبب می شود.

وی در خصوص اوضاع دمایی تا آخر آبان ماه نیز یادآور شد: به دلیل نفوذ جریانهای مرطوب از عرضهای جنوبی تر از عرضهای مداری کشورمان، طی هفته های آینده آب و هوا تعدیل و نوسانات دمایی غیر منطقی نخواهد بود، البته گاهی بعد از بارشها دما چند درجه ای کاهش می یابد که این کاملا طبیعی است اما از سرمای غیر طبیعی در کشور خبری نخواهد بود.

کد مطلب 1459049

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