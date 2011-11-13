به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان و منتخبان جمعیت هلال احمر بوشهر افزود: باید با توجه به نیاز جامعه و نوین سازی در نوع خدمات و وجود تکنولوژی جدید باید نوع امدادرسانی را سریع و صحیح تغییر داد .

وی اظهارداشت: باید در قالب یک طرح دانش بنیان تمام برنامه های پیشگری از وقوع بحران را همراه با یک نقشه آمایشی کلان ایران و منطقه ای بوشهر طراحی شود .

امام جمعه بوشهر با اشاره به میزان تصادفات جاده ای ایران و استان بوشهر، خواستار برگزاری کرسی های نظریه پردازی جهت جاده های ایمن و تصادفات کم با بررسی عوامل تصادفات، محل تصادف، چگونگی ایجاد تصادف شد .

صفایی بوشهری، آموزش را در کار هلال احمر بسیار مؤثر دانست و افزود: باید در سطح جامعه با کمک از مساجد، بسیج و کانون ها، آموزش های امداد رسانی و روحی و روانی آن را به مردم انتقال داد .

وی تاکید کرد: هلال احمر باید با شعار هر ایرانی یک امدادگر، کارهای تخصصی خود را روز به روز در بین مردم گسترش دهد .