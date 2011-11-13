همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی در دانشگاه آزاد شاهرود برگزار می شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در گفتگو با مهر افزود: اولین همایش کشوری "نانو مواد و نانو تکنولوژی 10 و 11 اسفند ماه 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با حضور کارشناسانی از سراسر کشور برگزار می شود.

دکتر صاحبعلی منافی افزود: این همایش توسط حوزه معاونت پژوهشی و گروه مهندسی و همکاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پارک علم و فناوری برگزار می شود.



وی ادامه داد: پژوهشگران، اساتید و دانشجویان می توانند متن کامل مقاله خود را برای بررسی تا 15 دی ماه 90 به نشانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود – حوزه معاونت پژوهش و فناوری یا ایمیل وی ادامه داد: پژوهشگران، اساتید و دانشجویان می توانند متن کامل مقاله خود را برای بررسی تا 15 دی ماه 90 به نشانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود – حوزه معاونت پژوهش و فناوری یا ایمیل journal.nmr@gmail.com ارسال دارند.



وی اظهار داشت: زمان اعلام پذیرش مقالات در همایش مذکور 15 بهمن ماه 90 می باشد و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت همایش به آدرس وی اظهار داشت: زمان اعلام پذیرش مقالات در همایش مذکور 15 بهمن ماه 90 می باشد و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت همایش به آدرس www.cnnshahrood.ir مراجعه نمایند.



منافی اضافه کرد: نانو مواد، نانو شیمی، نانو ساختارها، نانو پودر، نانو بیومواد، نانو بیوتکنولوژی، نانو فیزیک، نانو سرامیک های پیشرفته و ... از جمله محورهای این همایش است.