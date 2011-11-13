به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیطرف قائم مقام این بنیاد با اعلام این خبر گفت: بازیسازان جمهوری اسلامی ایران در چهار نمایشگاه مطرح خارجی که در کشورهای کره جنوبی، امارت متحده عربی، فرانسه و هنگ کنگ برگزار میشود، با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای حضور پیدا میکنند.
وی افزود: بنیاد ملی بازیهای رایانهای در نمایشگاه Gstar از 19 الی 22 آبان ماه در کره جنوبی، نمایشگاهDubai Game expo از 9 الی 12 آذر ماه در دبی، نمایشگاه Game Connection 2011 از 15 الی 17 آذر ماه در فرانسه و نمایشگاه Asia Game showاز 2 الی 5 دی ماه سال جاری در هنگ کنگ، شرکت میکنند.
قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانهای هدف از این حضور را تعامل با صنعت بازی سازی جهان و ایجاد زمینههای حضور بازیهای ایرانی در بازارهای خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز قطعاً جمهوری اسلامی ایران در عرصه بازی سازی قدرت اول منطقه است و تلاش دست اندرکاران در این بنیاد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتقای این هنر - صنعت و ارائه دستاوردهای داخلی به کشورهای دیگر است.
بازیهای رایانهای ایرانی تا کنون در نمایشگاههای بازیهای رایانهای اروپا مورد ستایش رسانهها و دست اندرکاران بازیهای رایانهای جهان قرار گرفته اند.
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