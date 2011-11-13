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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

حضور بازی‌سازان ایرانی در چهار نمایشگاه خارجی

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در چهار نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای بین‌المللی در خارج از ایران حضور پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیطرف قائم مقام این بنیاد با اعلام این خبر گفت: بازی‌سازان جمهوری اسلامی ایران در چهار نمایشگاه مطرح خارجی که در کشورهای کره جنوبی، امارت متحده عربی، فرانسه و هنگ کنگ برگزار می‌شود، با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نمایشگاه Gstar از 19 الی 22 آبان ماه در کره جنوبی، نمایشگاهDubai Game expo از 9 الی 12 آذر ماه در دبی، نمایشگاه Game Connection 2011 از 15 الی 17 آذر ماه در فرانسه و نمایشگاه Asia Game showاز 2 الی 5 دی ماه سال جاری در هنگ کنگ، شرکت می‌کنند.

قائم مقام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هدف از این حضور را تعامل با صنعت بازی سازی جهان و ایجاد زمینه‌های حضور بازی‌های ایرانی در بازارهای خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز قطعاً جمهوری اسلامی ایران در عرصه بازی سازی قدرت اول منطقه است و تلاش دست اندرکاران در این بنیاد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتقای این هنر - صنعت و ارائه دستاوردهای داخلی به کشورهای دیگر است.

بازی‌های رایانه‌ای ایرانی تا کنون در نمایشگاه‌های بازی‌های رایانه‌ای اروپا مورد ستایش رسانه‌ها و دست اندرکاران بازی‌های رایانه‌ای جهان قرار گرفته اند.

کد مطلب 1459053

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