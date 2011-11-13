به گزارش خبرنگار مهر، حسین منتظر قائم ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که اتاق عمل جنرال جدید بیمارستان ساخت، تجهیز و راه اندازی شده است، گفت: اتاق عمل جنرال قبلی در بال سه طبقه واقع شده بود که با توجه به بازسازی این قسمت، اتاق عمل جدید در ضلع جنوبی بیمارستان راه اندازی شده است.

وی افزود: اتاق عمل جدید با معماری روز، مطابق با استانداردهای بیمارستانی ساخته شده که دارای پنج اتاق عمل و یک اتاق ریکاوری است.

وی در ادامه بیان کرد: طی سالیان گذشته بازسازی و مقاوم سازی این مرکز به گونه ای انجام می گرفت که تواما بازسازی و درمان در کنار یکدیگر صورت پذیرد و تمام تلاشها بر این بود که این بازسازیها اختلالی در روند درمان بیماران به وجود نیاورد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ضمن ارج نهادن به خدمات صورت گرفته در روند بازسازی و مقاوم سازیها گفت: از صبر و شکیبایی مراجعه کنندگان کمال قدردانی را دارم و امید است این بازسازیها تا پایان سال 91 به اتمام برسد.

وی عنوان کرد: بخش جراحی توراکس مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس با 16 تخت فعالیت خود را آغاز کرد و آماده پذیرش بیماران توراکس و ترمیمی است.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی گفت: دلیل راه اندازی این بخش، عدم وجود بخش تخصصی توراکس بیماران بودکه به ناچار در بخشهای دیگر بستری می شدند که گاها ممکن بود سرعت و کیفیت دریافت خدمات به علت پراکندگی و شلوغی بخشها در حد مطلوب نباشد.

دکتر منتظر قائم ادامه داد: در این بخش بیماران قفسه صدری، بیماران با مشکلات ریوی، آبسه ریوی، توده ریوی، ضربات قفسه صدری، بیماران دارای چست تیوپ و نیازمند مراقبتهای خاص قفسه صدری و همچنین بیماران ترمیمی، بستری خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با متمرکز شدن بیماران در یک بخش، کیفیت مراقبتهای پزشکی و پرستاری افزایش یافته و در نهایت حقوق بیماران رعایت و همچنین میزان رضایتمندیها بالاتر رود.