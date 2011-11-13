قیمت مرغ در آذربایجان شرقی پایین است/ صادرات به استانهای همجوار

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با اشاره به جوجه ریزی نزدیک دو میلیون قطعه جوجه یک روزه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان طی مهرماه و بیش از دو میلیون قطعه در آبان ماه سال جاری گفت: با مدیریت صحیح توانسته ایم قیمت مرغ را در استان از قیمت میانگین کشوری پایین ترنگه داریم و با مدیریت کنترلی و دقیق در تولید گوشت سفید در ماه محرم مشکلی وجود نداشته و حتی می توانیم مازاد تولید مرغ استان را ، به سایر استانهای همجوار صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 150 تا 180 تن مرغ گوشتی به طور روزانه در تبریز کشتار می شود افزود: با برپایی دوره های آموزشی و توجیهی و کنترل بیماریها در مرغداری های استان، تولید گوشت سفید و سالم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به بالارفتن مصرف مرغ در ایام بازگشت حجاج از بیت اله الحرام و ماه محرم گفت: برغم افزایش مصرف گوشت سفید در این ایام باز توانسته ایم بازار مرغ را کنترل کرده و نه تنها با افزایش قیمت آن روبرو نبوده ایم بلکه شاهد کاهش قیمت مرغ در استان در مقایسه با سایر مناطق کشورمان بوده ایم.

محمدیان با اشاره به اینکه جلسات باید عملیاتی شوند به طرح تولید مرغ گوشتی 42 روزه اشاره کرده و افزود: با اجرای این طرح و تولید شش دوره گوشت سفید در سال، علاوه بر افزایش 1.5 برابری تولید گوشت مرغ استان، شاهد کاهش قابل توجه میزان مصرف دان در مرغداریها و تولید گوشت سالم بعلت عدم استفاده از آنتی بیوتیکها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح برای 365 روز برنامه ریزی شده و با کارهای ترویجی، تولید گوشت سفید و با کیفیت افزایش خواهد یافت گف: در این طرح، علاوه بر کاهش قیمت تمام شده، مرغ بهداشتی، با بسته بندی مناسب به مصرف کنندگان عرضه خواهد شد.