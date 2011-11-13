هماهنگی برای تنظیم بازار شب عید در استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جمشیدیها در این باره گفت: این برنامه ریزی در راستای تامین کالاهای مورد نیاز مردم و همچنین ایجاد ثبات قیمت در بازار استان انجام شده و سازمان بازرگانی با برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار استان و پیش بینی و ارائه راهکارهای مفید اقدامات عملی خود را آغاز کرده است.



وی تصریح کرد: ‌تمام تلاش‌ها بر این است تا تدابیری اتخاذ شود که مردم در ایام عید با فراوانی کالا مواجه شوند و هیچگونه کمبودی در تامین کالا های مورد تقاضای مردم وجود نداشته باشد.

جمشیدیها از ‌همراهی تولیدکنندگان، ‌بنکداران، اصناف، خرده فروشان، توزیع کنندگان و همه گروه‌های اجتماعی در ایجاد بازاری آرام خبر داد و گفت: سازمان بازرگانی همراه با دیگر ارگانهای مرتبط در حوزه تنظیم بازار از تمام توان خود برای تنظیم بازار استان استفاده خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره) با حضور گسترده اصناف استان همانند سال های گذشته برای عرضه کالا های مورد نیاز مردم با قیمت مناسب از دیگر تهمیداتی است که این سازمان برای کنترل بازار شب عید اندیشیده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در تامین میوه و مرکبات شب عید یادآورشد: اقدامات لازم برای تعین مباشران فروش میوه و مرکبات در استان صورت گرفته تا در این ایام محصولات مورد نیاز به آسانی و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

جمشیدیها با اشاره به اجرای طرح بازرسی و نظارت ویژه ایام پایانی سال بیان کرد: این طرح نظارتی از دیگر اقدامات پیش بینی شده برای تنظیم بازار در قبل از فرارسیدن عید است که با نظارت سازمان بازرگانی اجرا خواهد شد.