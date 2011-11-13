فولاد کرمان در ورزش حرفه ای تیم داری نمی کند

حمید نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت هلدینگ خاورمیانه قصد ندارد با حمایت از تیم والیبال کرمان در لیگ برتر توقع خاصی بین مردم یا مسئولین ایجاد کند.

وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت علاقه خاصی به حمایت از ورزش استان کرمان دارد افزود: نمی خواهیم با حمایت از تیم والیبال کرمان در سوپرلیگ به عنوان اسپانسر تیم های ورزشی مطرح شویم.

نیک نفس یادآورشد: با تمام مشکلاتی که در قالب شرکت هلدینگ برای حمایت از تیم والیبال داریم تاکنون 200میلیون تومان به حساب این تیم واریز کردیم و در ابتدای نیم فصل نیز مقدار باقی مانده پول را به تیم می رسانیم تا مشکلی برای ادامه کار تیم به وجود نیاید.

نیک نفس ادامه داد: با توجه به سابقه ای که در ورزش کرمان دارم علاقه خاصی به حمایت از ورزش استان کرمان دارم چرا که ظرفیت های ورزش حرفه ای کرمان بسیار بالاست.