اصلاح و تربیت مددجویان در زندان ها لازمه زندگی سالم پس از بازگشت به جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پشنگ ظهر یکشنبه در بازدید از اداره زندان شهرستان خاش اظهار داشت: فضای مطلوب در زندان و برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی برای مددجویان نشانگر و مبین تلاش شبانه روزی مسئولان و کارکنان زندان برای ارائه خدمات مطلوب و مساعد با محوریت اصلاح و تربیت است.

وی گفت: مددجویان باید از امکانات ایجاد شده در زندان به نحو احسن استفاده کنند و زمینه بازگشت سالم و سعادتمندانه خویش را پس از آزادی از زندان به جامعه و خانواده را فراهم نمایند.

وی با مثبت ارزیابی کردن تلاش ها و خدمات مسئولان و کارکنان زندان این شهرستان افزود: تلاش و اهتمام شبانه روزی مسئولان و کارکنان زندان در جهت آموزش و ایجاد زمینه فعالیت های مختلف فرهنگی و اشتغال و حرفه آموزی برای مددجویان در زندان شایسته قدردانی است.

نماینده مردم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امیدواریم در آینده شاهد کاهش جرایم، معضلات و آسیب های اجتماعی باشیم و افراد کمتری را در زندان ها مشاهده کنیم.