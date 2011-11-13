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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

پشنگ:

اصلاح و تربیت مددجویان در زندان ها لازمه زندگی سالم پس از بازگشت به جامعه است

اصلاح و تربیت مددجویان در زندان ها لازمه زندگی سالم پس از بازگشت به جامعه است

خاش - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح و تربیت مددجویان در زندان ها لازمه و بستر زندگی پاک و سالم پس از آزادی از زندان و بازگشت به جامعه و خانواده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پشنگ ظهر یکشنبه در بازدید از اداره زندان شهرستان خاش اظهار داشت: فضای مطلوب در زندان و برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی برای مددجویان نشانگر و مبین تلاش شبانه روزی مسئولان و کارکنان زندان برای ارائه خدمات مطلوب و مساعد با محوریت اصلاح و تربیت است.

وی گفت: مددجویان باید از امکانات ایجاد شده در زندان به نحو احسن استفاده کنند و زمینه بازگشت سالم و سعادتمندانه خویش را پس از آزادی از زندان به جامعه و خانواده را فراهم نمایند.

وی با مثبت ارزیابی کردن تلاش ها و خدمات مسئولان و کارکنان زندان این شهرستان افزود: تلاش و اهتمام شبانه روزی مسئولان و کارکنان زندان در جهت آموزش و ایجاد زمینه فعالیت های مختلف فرهنگی و اشتغال و حرفه آموزی برای مددجویان در زندان شایسته قدردانی است.

نماینده مردم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امیدواریم در آینده شاهد کاهش جرایم، معضلات و آسیب های اجتماعی باشیم و افراد کمتری را در زندان ها مشاهده کنیم.

کد مطلب 1459061

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