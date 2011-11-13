به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام سید علی قاضی‌عسکر نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی به همراه هیئتی از بعثه مقام معظم رهبری به محل اسکان زائران این کاروان رفت تا ضمن ابلاغ سلام به این ایرانیان متدین، ساعتی را در کنارشان بگذراند و در جریان احوال و وضعیت زائران ایرانی مقیم انگلیس قرار گیرد.



این کاروان از زمان تأسیس مرکز اسلامی لندن توسط آیت‌الله محسن اراکی، استاد حوزه علمیه قم و عضو شورای مرکزی مجمع جهانی اهل‌البیت علیهم‌السلام راه‌اندازی شده است.



بیش از 90 درصد زائران این کاروان را ایرانیان مقیم انگلیس تشکیل می‌دهند و بقیه اعضای این کاروان از مسلمانان انگلیسی‌زبان هستند. بیشترین زائران این کاروان را دانشجو، پزشک، استاد دانشگاه و تاجر تشکیل می‌دهد.



حسین پورطهماسبی، مدیر کاروان زائران ایرانی مقیم انگلیس می‌گوید: انگلستان سالانه 60 هزار سهمیه برای حج دارد اما امسال فقط 24 هزار مورد از این سهمیه مورد استفاده قرار گرفته و بقیه سهمیه‌های حج این کشور، بلااستفاده باقی مانده است.



صفرعلی اسلامیان، کاردار جمهوری اسلامی ایران در انگلیس نیز در این کاروان حضور دارد. وی معتقد است می‌توان طی هماهنگی با سازمان حج و زیارت و با طراحی راهکارهایی، از به هدر رفتن سهمیه‌های حج انگلستان جلوگیری کرد.



چهار خواهر مقیم انگلیس که با یکدیگر به حج آمده‌اند و حضور دختران جوان بین 10 تا 14 ساله در این کاروان از جلوه‌هایی است که کاروان زائران ایرانی مقیم انگلیس را متمایز می‌کند. یکی از این حاجیه خانم‌های نوجوان که با تسلط به چهار زبان زنده دنیا، برای دومین بار به حج آمده است در این دیدار از نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی خواست تا برایش دعا کند که همیشه مومن بماند.



یک حاجیه خانم نوجوان دیگر که چندی پیش با حضور در همایشی در بعثه مقام معظم رهبری کتاب "حج در اندیشه اسلامی" را به عنوان هدیه دریافت کرده بود، از حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر خواست تا در مطلع این کتاب طی یادداشتی، کتاب مزبور را به این زائر مومنه اهدا کند. نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی نیز اینگونه نوشت: "این کتاب به سرکار خانم فاطمه فتوحی اهدا می‌گردد. ان شاء الله همیشه سالم و موفق باشید."