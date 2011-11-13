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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

امین ناجی به مهر خبر داد:

چهارشنبه آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکورهای فراگیر

چهارشنبه آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکورهای فراگیر

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، از فرصت ویرایش اطلاعات دو کنکور فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد این دانشگاه تا روز 25 آبان ماه خبر داد.

محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین فرصت ویرایش اطلاعات دو کنکور کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته فراگیر دانشگاه پیام نور که زمان ثبت نام آن هفته گذشته به پایان رسید، تاکید کرد: داوطلبان می توانند تا روز  چهارشنبه 25 آبان ماه تنها برخی اطلاعات ثبت نامی خود را که در هر کدام از دو آزمون کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد وارد کرده اند، ویرایش کنند.

وی ادامه داد: داوطلبان با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org برخی اطلاعات از جمله نام پدر، شماره شناسنامه، معدل و سایر اطلاعات پایه را ویرایش کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور تاکید کرد: داوطلبان نمی توانند نام و نام خانوادگی و رشته امتحانی خود را در این ویرایش تغییر دهند.

به گزارش مهر، سه آزمون کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور روز جمعه  23 دی ماه سال جاری به صورت همزمان توسط سازمان سنجش آموزش در سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1459063

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