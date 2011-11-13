چهارشنبه آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکورهای فراگیر

محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین فرصت ویرایش اطلاعات دو کنکور کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته فراگیر دانشگاه پیام نور که زمان ثبت نام آن هفته گذشته به پایان رسید، تاکید کرد: داوطلبان می توانند تا روز چهارشنبه 25 آبان ماه تنها برخی اطلاعات ثبت نامی خود را که در هر کدام از دو آزمون کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد وارد کرده اند، ویرایش کنند.

وی ادامه داد: داوطلبان با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org برخی اطلاعات از جمله نام پدر، شماره شناسنامه، معدل و سایر اطلاعات پایه را ویرایش کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور تاکید کرد: داوطلبان نمی توانند نام و نام خانوادگی و رشته امتحانی خود را در این ویرایش تغییر دهند.

به گزارش مهر، سه آزمون کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور روز جمعه 23 دی ماه سال جاری به صورت همزمان توسط سازمان سنجش آموزش در سراسر کشور برگزار می شود.