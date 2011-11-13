نامزدهای بخش عکس جشنواره فیلم کودک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری برای عکس فیلم "خانه امن است"، جواد جلالی برای عکس فیلم "خواب های دنباله دار"، حسام خلوصی برای عکس "بهشت اینجاست"، نوید سجادی حسینی برای عکس "مصائب چارلی"، رضا عباسی برای عکس "شیر تو شیر"، محمد گلچین و حمید رضا کسایی برای عکس "باد و مه" نامزد دریافت جوایز بخش عکس جشنواره فیلم کودک هستند.

در این بخش یک پروانه زرین و دو دیپلم افتخار به آثار برگزیده اختصاص می‌یابد و این جوایز در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کودک اهدا می‌شود.

علیرضا زرین دست و مرتضی پورصمدی از مدیران فیلمبرداری شاخص و با سابقه سینمای کشور به همراه ساعد نیک ذات عکاس برجسته سینما هیات انتخاب و داوری بخش عکس جشنواره فیلم کودک هستند.



همچنین نمایشگاهی از آثار برگزیده روز 23 آبان ماه سال جاری و همزمان با برگزاری جشنواره در شهر اصفهان افتتاح می‌شود.



- نمایشگاه عکسی با عنوان زائران کوچک در طول برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان برپا می شود. این نمایشگاه با عنوان زائران کوچک هدیه ای از آستان قدس رضوی برای تبرک هر چه بیشتر جشنواره فیلم کودک و نوجوان است و لحظات ناب احساسی، عاطفی، انسانی و اخلاقی را از حضور کودکان در حرم امام هشتم شیعیان جهان حضرت امام رضا(ع) را به تصویر می کشد.

این گنجینه ارزشمند لحظاتی تاثیرگذار و انسانی ثبت شده در آستان قدس رضوی را به تصویر می کشد که با توجه به جوهره‌ای که در عکس وجود دارد هر مخاطبی را تحت تاثیر قرار می دهد، به گونه ای که برخی عکس ها ساعت ها اندیشه انسان را به خود درگیر می کند.



علاوه بر این نمایشگاه، همچنین نمایشگاه دیگری از عکس های بخش مسابقه عکس جشنواره فیلم کودک نیز برگزار می شود.

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.