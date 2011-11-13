خانواده ها نقش موثری در خنثی سازی اهداف دشمنان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان هرمزگان بر نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده تاکید کرد و اظهار داشت: امام خمینی(ره) با تشکیل انقلاب اسلامی نقش زنان را از کالای مصرفی مورد نظر غرب به نقش ممتاز و تربیتی برای تحکیم بنیان خانواده ارتقا داد و امروز این نقش را در عرصه های مختلف مدیریت سیاسی، اجماعی ، فرهنگی خانه و خانواده شاهد هستیم.

وی با اشاره به توطئه و برنامه ریزیهای دشمن و فعالیتهای ضد فرهنگی شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای وابسته به استکباربرای نفوذ در جوانان و دلسرد کردن مردم عنوان کرد: خانواده نقش موثری در خنثی سازی اهداف و برنامه های دشمنان دارند لازم است برنامه ریزیهای بایسته در آگاه سازی بانوان به عنوان محور تربیتی فرزندان صورت پذیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان از ورزش به عنوان عامل مهم تحرک ، پویایی و نشاط برای بانوان نام برد و تاکید کرد: نسبت به فراهم سازی مقدمات سه ساعت ورزش هفتگی بانوان ادارات استان هرمزگان اهتمام جدی صورت گیرد.

وی نقش زنان را در حضور حداکثری بسیار مهم و راهگشا دانست و گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره پا به پای مردان برای آزادی و سربلندی ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و علمی تلاش دارند و این بار نیز با حضور در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی و بر طبل تو خالی دشمنان مبنی برعدم حضور یا حضور کمرنگ مردم مهر باطل خواهند کوبید.

بامری با اشاره به سفر دور چهارم هیئت دولت به استان هرمزگان، این سفر را فرصت مهمی برای توسعه و پیشرفت استان ارزیابی و از بانوان خواست با برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های بهره گیری از این سفر برای فعالیتهای زنان تلاش کنند.

این مقام مسئول به ایجاد شایعه و شبهه ازسوی مخالفان دولت مبنی بر تشکیک در صحت انتخابات و کمرنگ جلوه دادن حضورمردم و زمزمه شکیل ستاد صیانت از آرا را با وجود نظارت شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: این مسئله کاملا یک موضوع انحرافی است و عده ای با طرح این موضوع سعی دارند جو انتخابات را مسموم جلوه داده و زمینه های حضور حداکثری مردم را کمرنگ سازند اما ملت ایران بارها با حضور پر شور خود به این افراد جواب نه گفته و مطمئن هستیم این بار نیز بر با وجودحضور 80 درصدی انتخابات قبلی حضور 90 درصدی خواهند داشت.