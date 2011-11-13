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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

مهماندوست:

نقاط تخریب شده یک محور در بندرترکمن مرمت شد

نقاط تخریب شده یک محور در بندرترکمن مرمت شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری بندرترکمن از رفع مشکل تخریب چند نقطه از جاده در حوزه این شهرستان بر اثر بارشهای شدید و جاری شدن سیلات روزهای گذشته خبر داد.

پرویز مهماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی بارش باران های شدید، جاری شدن سیلاب و تردد ماشین آلات سنگین، چندین نقطه از جاده در محدوده دو راهی صدا و سیما به طرف رادکان تخریب شده و تردد خودروهای سبک و نیمه سنگین را دچار مشکل کرده بود.

وی اظهار داشت:  با اعزام لودر، گریدر، کمپرسی و پرسنل راهداری، گل و لای سطح جاده، جمع آوری و برای شن ریزی آن، اقدام و مشکل تردد خودروها از این مسیر مرتفع شده است.

وی در ادامه متذکرشد: با توجه به کوهستانی بودن و بارش برف و باران در فصل زمستان در این محور از رانندگان درخواست می شود که هنگام عبور از این محور حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

مهماندوست گفت: مشکل تردد خودروها در محور روستایی و کوهستانی درازنو – رادکان واقع در استان گلستان با انجام عملیات مرمت، برطرف شده و رفت و آمد در آن جریان یافته است.

بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1459066

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