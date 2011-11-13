روابط عمومیها باید با تکنیکهای روز آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری ظهر یکشنبه در نشستی با رئیس اداره روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در شاهرود گفت: تلاش برای رفع مشکل مردم را از وظایف اصلی روابط عمومی ها است.

وی افزود: ماهیت کار روابط عمومی ها بسیار ظریف، لطیف و در عین حال پیچیده بوده و در دنیای امروز کار آسانی نیست.



شکری فعالیت روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی طی چند سال اخیر را بسیار مطلوب دانست و اظهار داشت: روابط عمومی نباید تنها به شکل مخبر عمل کرده و از سایر زوایای کار روابط عمومی غافل بماند و باید جایگاه خود را تقویت کرده و نتیجه مطلوبتری کسب کند.



شکری تصریح کرد: مسئولان روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور برای این بازسازی، آگاهی نسبت به ضعف ها و نیز ظرفیتهای بالقوه، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر توجه ویژه ای داشته و دارند و این جای تقدیر و تشکر دارد.



وی ارتباط روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان را با بدنه سازمان و خصوصا با مسئولان و رسانه های استانی را بسیار مطلوب دانست و افزود: مدیریت این اداره کل از هر اقدامی جهت تقویت عملکرد روابط عمومی کوتاهی نخواهد کرد.