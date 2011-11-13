به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از اکران این فیلم معرفی محصولات فرهنگی هنری همسو با انقلاب اسلامی به دانشجویان است.

در این فیلم مستند محتشم به عنوان یک دانشجوی پاکستانی که در ایران تحصیل می کند، ترور دانشمندان هسته ای ایران را به عنوان سوژه اصلی کار خود قرار داده و در پی آن به بررسی اتهام ها و تهدیدهای نظام استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساخت سلاح اتمی می پردازد.

این دانشجوی پاکستانی زوایای مختلف برنامه هسته ای ایران را بررسی کرده و با سفر به شهرهای مختلف ایران با اقشار مختلف مردم به گفت و گو نشسته و در نهایت با اشاره به سفرهای دیپلماتیک رئیس جمهور به کشورهای مختلف از جمله لبنان، قدرت نرم نظام برآمده از انقلاب اسلامی ایران را به نمایش می گذارد.

مصطفی رضوانی، کارگردانی و محمد حسن پور، تهیه کنندگی فیلم مستند «مهار نشده» را بر عهده دارند.

گفتنی است، این فیلم مستند که در مورد قدرت نرم ایران است به تازگی به دست رئیس جمهور رونمایی شده است.