به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که در شش عملیات نیروهای ناتو و افغان در 24 ساعت گذشته در ننگرهار، پکتیکا، غزنی، قندهار، اروزگان و نیمروز دستکم سه عضو طالبان کشته و 46 نفر دیگر بازداشت شدند.

همچنین پلیس کابل از بازداشت شش عضو طالبان به اتهام دزدی و استفاده از گذرنامه های جعلی و حمل سلاح در کابل خبر داد.

خبر دیگر اینکه روز گذشته بر اثر یک تصادف جاده ای در ولایت هلمند در 555 کیلومتری جنوب کابل پایتخت افغانستان 15 نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین انفجار دو بمب کنار جاده ای در ولایت لغمان و هرات در شرق وغرب افغانستان باعث کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن پنج فرد دیگر شد.

خبر دیگر اینکه یک مقام افغانی از بازداشت سه عضو طالبان از جمله "ملا ظهیر" یک سرکرده شبه نظامیان توسط نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت هرات در 640 کیلومتری غرب کابل خبر داد.

ملا ظهیر مسئول سازماندهی حملات طالبان در ولایت های غربی بود و در پی کشته شدن وی گفته می شود که امنیت در این مناطق برقرار شود. این خبر درحالی منتشر می شود که طالبان هنوز در این باره اظهار نکرده اند.

همچنین "میت رامنی" نامزد جمهوریخواه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از استراتژی باراک اوباما در افغانستان گفت: حضور در افغانستان به نفع آمریکا نیست و بیشتر به خاطر انگیزه های سیاسی است.