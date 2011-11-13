المپیاد ورزشی پیام نور در ارنج تیم ملی کشتی دانشجویان موثر است

سید حسین مرعشیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مسابقات دانشجویان کشتی گیران بسیار خوبی حضور دارند که با توجه به شرکت اکثر تیم ها در این رقابتها، می توانیم شاهد برگزاری رقابت در بیبن دانشجویان باشیم.

وی تصریح کرد: این مسابقات بهانه بسیار خوبی برای ترکیب تیم ملی دانشجویان در مسابقات جهانی بوده که فکر می کنم با توجه به گستردگی این رقابتها کشتی گیران بسیار خوبی هم در این پیکارها حضور یافتند.

این مسئول ورزشی، درباره رشد و توسعه کشتی فرنگی در کشور گفت: دیگر کشتی فرنگی از زیر سایه چندین ساله کشتی آزاد خارج شد و کشتی گیران فرنگی کار ایران به خود باوری لازم در میادین بین المللی رسیدند و نتایج اخیر در خشان چند سال اخیر گواه این مطلب است.

سرمربی تیم کشتی فرنگی خوزستان تصریح کرد: خوزستان قطب کشتی فرنگی کشور است و با داشتن بهترین کشتی گیران یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از مسابقات هستیم.

مرعشیان از میزبانی خوب و شایسته دانشگاه پیام نور مازندران در برگزاری این مسابقات تقدیر کرد و افزود: در پذیرایی، اسکان و ایاب و ذهاب هیچ گونه مشکلی نیست، کاش سالن برگزاری مسابقات در مکان اسکان تیم ها در داخل پلاژ بود.

وی، از حضور کشتی گیرانی نظیر عزت الله یعقوب وند، سجاد حنیفر ، سید فیصل جعاوله، وحید کسرایی، علیرضا ساسانی، مهدی پور شایان و سهراب رجب زاده خبر داد و افزود: در این مسابقات با هشت کشتی گیر کامل تیم خوزستان شرکت کرد و حسین سرلک نیز به عنوان کمک مربی در کنار بنده حضور دارند.

مرعشیان در پایان گفت: مطمئنا با داشتن کشتی گیران ملی پوش و برترین های کشور می توانیم قهرمان این دوره از مسابقات شویم.

به گزارش مهر، سید حسین مرعشیان از کشتی گیران سابق تیم ملی فرنگی بوده که دارنده دو مدال طلا دانشجویان جهان در کانادا و لهستان، مدال نقره دانشجویان جهان در ترکیه، دو مدال نقره و دو مدال برنز قهرمانی بزرگسلان آسیا و به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران در رقابتهای جهانی مغلولستان و یونان بوده که درهر دوره تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران قهرمان مسابقات شده است.

المپیاد پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی دانشجویان پیام نور پسر سراسر کشور، تا 23 آبان به میزبانی مازندران در ساری برگزار می شود.