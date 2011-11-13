به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم عدنانی اظهار داشت: باید تلاش کرد تا در راستای تعمیم فرهنگ ائمه عصمت و طهارت(ع) و ارتقای بصیرت مردم نسبت به شان و جایگاه ولایت با اجرای برنامه‎های ویژه فرهنگی و هنری نقش خود را به خوبی ایفا کرد.

وی به برگزاری برنامه شب‌های شعر و موسیقی به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت خبر داد و افزود: این برنامه به مدت سه شب و با حضور شاعران و هنرمندان ولایی و متعهد این استان در مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد برگزار می‌شود.

عدنانی تصریح کرد: در این برنامه گروه‌های مطرح موسیقی به همراه تعدادی از شاعران این استان به شعرخوانی و اجرای قطعه‌های موسیقی می‌پردازند.

کارشناس موسیقی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: اطلاع‌رسانی و تبلیغات سهم بسزایی در اجرای هرچه بهتر و باشکوهتر برنامه‌ها دارد که باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشت.

عدنانی با بیان اینکه ورود به این برنامه برای عموم آزاد است، افزود: باید توجه داشت که در این دهه علاوه‌ براینکه فضای سالم و بانشاطی را برای مردم فراهم می‌کنیم، کوشید تا برنامه‌ها مطابق با معیارها و ارزش‌های اسلامی باشد.

وی نقش هنرمندان را در ترویج و تعمیق فرهنگ ولایت در جامعه بسیار مهم دانست و گفت: هنرمندان باید از فرصتهایی که در این گونه مناسبت‌ها در اختیارشان گذاشته می‌شود استفاده مطلوبی داشته و در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ ولایت و امامت عمل کنند.

عدنانی تصریح کرد: این برنامه به مدت سه شب از ساعت18 در مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد برگزار می‌شود.