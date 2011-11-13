به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عفتان اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاری تعداد 14 مورد حریق در مراتع مناطق غربی و جنوبی استان که عمدتا بخشهای خلجستان، سلفچگان و کهک را تشکیل میدهند روی داده است که مساحتی حدود 74 هکتار از مراتع ارزشمند مناطق یاد شده را نابود کرده است.
وی افزود این آمار نسبت به حریقهای ایجاد شده سال گذشته خوشبختانه از نظر تعداد 193 درصد و از نظر مساحت 565 درصدی کاهش نشان میدهد که هوشیاری، اطلاع رسانی و کمک به موقع اهالی و دهیاران مناطق یاد شده، نقش بسزایی در پیشگیری و اطفای به موقع حریقهای ایجاد شده سال جاری داشته است.
وی در خاتمه ضمن بیان اینکه علت اصلی ایجاد حریقها در مراتع عمدتاً سهلانگاری افرادی است که جهت تفریح و تفرج به مناطق ییلاقی استان بویژه در فصل تابستان میروند یادآور شده مراقبت از این نعمتهای خدادادی میتواند در کاهش اثرات خشکسالی، تأمین علوفه دامها، تعدیل دما و کنترل ریزگردها را که نقش مهمی در سالم سازی محیط زندگی ما ایفا میکنند به همراه خواهد داشت.
وی در خاتمه خواستار توجه بیشتر مردم به حفظ مراتع شد و گفت: مانند همیشه تلفن 120 یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 24 ساعته آماده دریافت گزارشهای مردمی در زمینه تصرف به اراضی ملی و آتش سوزی در مراتع است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از وقوع 14 مورد حریق در مراتع قم طی هشت ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عفتان اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاری تعداد 14 مورد حریق در مراتع مناطق غربی و جنوبی استان که عمدتا بخشهای خلجستان، سلفچگان و کهک را تشکیل میدهند روی داده است که مساحتی حدود 74 هکتار از مراتع ارزشمند مناطق یاد شده را نابود کرده است.
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