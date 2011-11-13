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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بازنگری و اصلاح 5 آیین نامه فرهنگی برای دانشجویان علوم پزشکی

بازنگری و اصلاح 5 آیین نامه فرهنگی برای دانشجویان علوم پزشکی

معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به بازنگری و اصلاح 5 آیین نامه برای دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: این آیین نامه ها تا پایان سال اصلاح و نهایی می شود.

دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آیین نامه ها با همکاری و هماهنگی وزارت علوم در حال بازنگری است و در نهایت موضوعات خاص دانشجویان علوم پزشکی به آن اضافه می شود.

معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی، آیین نامه مدیریت فرهنگی و آیین نامه اردوها، تشکل و نشریات دانشجویی سه آیین نامه ای است که در نوبت اصلاح قرار دارد.

صرامی اظهار داشت: آیین نامه مدیریت فرهنگی، وظایف شورای فرهنگی دانشگاهها را در زمینه جلسات و حدود و ثغور اختیارات مشخص می کند.

وی خاطرنشان کرد: آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی به دانشگاهها ابلاغ شده است اما نیاز است که دوباره بازنگری بر آن صورت گیرد.

کد مطلب 1459080

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