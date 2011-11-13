لغو آموزش از راه دور پیش دانشگاهی/فعالیت 8 هزار آموزشگاه علمی آزاد

ابوطالب حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال اجرای طرح حمایت از موسسان مدارس غیردولتی، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در فروردین امسال اجازه ارائه مجوز آموزش از راه دور به مدارس غیردولتی را صادر کرد که طی بخش نامه ای به کل استانها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: طبق این قانون دانش آموزان راهنمایی و متوسطه می توانند به شکل غیرحضوری و تنها با شرکت در کلاسهای آموزشی که 6 ساعت در هفته برگزار می شود، ادامه تحصیل دهند.

مدیرکل مدارس غیردولتی گفت: اما مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش تحصیل غیرحضوری دانش آموزان پیش دانشگاهی را منع کرد.

حافظی درباره فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد نیز گفت: بدلیل افزایش تعداد این آموزشگاهها، تعداد متقاضیانی که درخواست مجوز داشته باشند، کم است.

به گفته مدیرکل مدارس غیردولتی، هم اکنون هشت هزار آموزشگاه علمی آزاد در کل کشور فعالیت می کنند.