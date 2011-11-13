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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

خانوارهای غایب سمنانی با مراکز سرشماری تماس بگیرند

خانوارهای غایب سمنانی با مراکز سرشماری تماس بگیرند

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار سمنان گفت: خانوارهای غایب سمنانی در آخرین روز سرشماری نفوس و مسکن به منظور مشارکت در این طرح با مراکز سرشماری در شهرستان های استان تماس بگیرند.

مفید غلامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن امروز یکشنبه به پایان می رسد خواستار همکاری خانواده های غایب برای تکمیل این طرح شد.

وی افزود: به رغم مراجعات مکرر ماموران سرشماری تاکنون 7.5 درصد از خانوارهای این استان غایب بوده اند و پرسش نامه آنها تکمیل نشده است.

وی تعداد این خانوارها را 12 هزار و 573 خانوار  عنوان کرد و ادامه داد: ماموران سرشماری حتی پنج بار به منازل این خانوارها در استان سمنان مراجعه کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه اطلاع کامل از جمعیت این استان امری ضروری است، گفت: سمنان از استانهایی است که جمعیت محدودی دارد و این امر برای کسب اعتبارات و منابع ضروری است.

غلامی یاد آور شد: خانوارهایی که تاکنون در مراجعه ماموران غایب بوده اند می توانند با ستادهای سرشماری در این استان تماس بگیرند تا در اسرع وقت ماموران برای سرشماری مراجعه کنند.

کد مطلب 1459082

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