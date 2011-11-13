خانوارهای غایب سمنانی با مراکز سرشماری تماس بگیرند

مفید غلامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن امروز یکشنبه به پایان می رسد خواستار همکاری خانواده های غایب برای تکمیل این طرح شد.

وی افزود: به رغم مراجعات مکرر ماموران سرشماری تاکنون 7.5 درصد از خانوارهای این استان غایب بوده اند و پرسش نامه آنها تکمیل نشده است.

وی تعداد این خانوارها را 12 هزار و 573 خانوار عنوان کرد و ادامه داد: ماموران سرشماری حتی پنج بار به منازل این خانوارها در استان سمنان مراجعه کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه اطلاع کامل از جمعیت این استان امری ضروری است، گفت: سمنان از استانهایی است که جمعیت محدودی دارد و این امر برای کسب اعتبارات و منابع ضروری است.

غلامی یاد آور شد: خانوارهایی که تاکنون در مراجعه ماموران غایب بوده اند می توانند با ستادهای سرشماری در این استان تماس بگیرند تا در اسرع وقت ماموران برای سرشماری مراجعه کنند.