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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

آیت الله مهمان نواز:

مسئله امامت حراست از ثمرات شیرین بعثت تمام انبیاء است

مسئله امامت حراست از ثمرات شیرین بعثت تمام انبیاء است

بجنورد - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرا رسیدن عید سعید غدیر خم گفت: مسئله امامت حفظ و حراست از ثمرات شیرین بعثت تمام انبیاء است و نباید به فراموشی سپرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز ظهر یک شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی، عید غدیر خم را بزرگترین عید مسلمانان عنوان کرد و اظهار داشت: انبیاء برای هدایت بشریت آمدند و اگر ولایت و امامت حضرت علی(ع) بعد از پیغمبر اکرم(ص) نبود مسئله امامت و ولایت به فراموشی سپرده می شد.

وی تصریح کرد: اکنون نیز بسیاری از دستورات فاخر بعثت پیامبر اکرم(ص) و رسالت انبیاء به فراموشی سپرده شده است.

آیت الله مهمان نواز بزرگترین نعمت جامعه اسلامی در غیبت کبری امام زمان(عج) را امامت و ولایت عنوان کرد و افزود: ولایت فقیه دنباله رو راه انبیاء و ائمه اطهار(ع) است واگر این نعمت عظیم الهی را فراموش کنیم کفران نعمت کرده ایم.

وی تاکید کرد: اگر تصور کنیم اسلام بدون مسئله امامت روند خود را طی خواهد کرد و جامعه اسلامی اداره می شود سخت در اشتباهیم چرا که اداره جامعه اسلامی بدون ولایت امکان پذیر نخواهد بود.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ولایت فقیه و حکومت اسلامی همواره در حال امتحان و آزمایش الهی است و درمقابل آنان کسانی قرار گرفته اند که می خواهند تیشه به ریشه اسلام بزنند.

وی فتنه سال 88 را امتحان عظیم الهی از امت مطرح کرد و گفت: فتنه سال 88 یک امتحان الهی بود که صدای شیاطین از حلقوم فتنه گران بلند شده بود و همه جا را فرا گرفته بود.

وی افزود: اکنون نیز تمام دشمنان اسلام و نظام خود را در پرتگاه سقوط می بینند چرا که سردمداران کفر و نفاق یکی پس از دیگری در حال سقوط هستند.

امام جمعه شهرستان بجنورد در ادامه بر بزرگداشت حماسه 9 دی تاکبد کرد و گفت: حماسه 9 دی باید برای همیشه زنده بماند.

آیت الله مهمان نواز در خاتمه از برخی  زد و بندهای اداری در دستگاههای خراسان شمالی انتقاد کرد و گفت: مدیران دقت کنند کسانی را انتخاب کنند که انسان های پاک و انقلابی باشند و در انجام وظایف خود کوتاهی نکند.

وی همچنین خواستار برخورد با کم کاری کارکنان دستگاههای استان شد و تاکید کرد: در وهله اول سعی کنید افراد را هدایت کنید در غیر این صورت افراد کم کار باید اخراج شوند.
 

کد مطلب 1459083

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