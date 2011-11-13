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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

هاشمی به مهر خبر داد:

مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه به کار خود ادامه می دهد

مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه به کار خود ادامه می دهد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مس سرچشمه گفت: مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه با قدرت تمام به کار خود ادامه می دهد و خبری از برکناری وی از این مجموعه نیست.

سید رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تشابه پسوند باشگاه مس سرچشمه رفسنجان با نام باشگاه رفسنجان باعث شایعه سازی در خصوص برکناری مدیر عامل باشگاه سرچشمه شده است.

وی تصریح کرد: مدیرعامل باشگاه رفسنجان بنا به دلایلی فعلا از کار کناره گیری کرده اند و منصوری مدیر عامل سرچشمه فعلا با تمام قدرت برسرکارخود حضور دارد و برکناری وی صحت ندارد.

هاشمی بیان داشت: شایعاتی که مبنی بر اخراج اصغر شرفی بود نیز تکذیب می شود چرا که در شرایط فعلی با کارنامه درخشانی که وی دارد بهتر از وی مربی نداریم که در کنار تیم بگذاریم.

وی ادامه داد: شرفی تیم مس سرچشمه را از زیر صفر به بالای یک رسانده است و مطمئنا از بازی این هفته مس سرچشمه بردهای خود را دشت می کند.

هاشمی اظهارداشت: امثال بنده و منصوری تا زمانی که تیم روی غلتک پیشرفت نیفتد نمی توانیم تیم را رها کنیم.
 

کد مطلب 1459084

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